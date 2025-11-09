Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Motorista de carro que ‘voou’ sobre escadaria sofre apenas um arranhão

Raílson Souza, que passou mal na direção, escapou ileso do impressionante acidente.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Montagem de tela dividida mostrando no lado esquerdo um carro destruído e, no lado direito, a imagem de um homem de meia-idade com cabelo escuro curto e expressão séria. Ele veste uma blusa de manga longa com listras horizontais pretas e azuis.
Legenda: O vigilante Raílson Souza voltava de uma noite de trabalho quando passou mal e sofreu o acidente.
Foto: Reprodução; TV Globo / Reprodução.

Horas depois de ter “voado” com o carro sobre uma escadaria e capotado o veículo ao passar mal, o vigilante Raílson Souza, de 48 anos, saiu do acidente com apenas um arranhão na mão.

“Eu só tô dolorido porque sacudiu muito, mas não quebrou nada. A mínima coisa foi um arranhãozinho na mão só e mais nada. Deus é maravilhoso”, afirmou o homem em entrevista ao jornal SPTV.

Veja também

teaser image
País

Carro 'voa' sobre escadaria em São Paulo após motorista passar mal

teaser image
Segurança

Hilux blindada de chefe do CV em Fortaleza vai a leilão; saiba valor

O caso aconteceu na manhã do sábado (8) e o vídeo do momento repercutiu. O carro de Raílson avança desgovernado, “voa” sobre os degraus e capota

O veículo foi totalmente destruído e o motorista chegou a ficar preso nas ferragens, mas escapou ileso.

O acidente, segundo ele explicou, ocorreu quando ele voltava de uma noite de trabalho como segurança em uma festa de 15 anos

“Eu tô aqui pra dizer que não estava bêbado, não estava drogado, não tava correndo, fazendo pega, nada”, ressaltou.

Imagem em close de um carro severamente danificado após um acidente, com o interior exposto e a estrutura do teto e das portas visivelmente destruída.
Legenda: Imagem mostra estado que o carro dirigido por Raílson ficou após o acidente.
Foto: TV Globo / Reprodução.

Segundo o vigilante, ele passou mal enquanto conduzia o carro por ter esquecido de tomar o remédio da pressão.

Ainda no sábado, a Secretaria da Segurança Pública de SP havia informado que o condutor não apresentava sinais de embriaguez ou uso de substâncias.

“Eu olho a imagem (do acidente) várias vezes, a lágrima desce do olho, eu tento procurar uma explicação. A explicação é Deus”, se emocionou Raílson. 

“Foi Deus que me segurou naquele momento ali, me protegeu, pra mim e pra minha família, pra poder estar aqui hoje. O bem a gente corre atrás e constrói de novo, mas a vida é só uma”, finalizou.

Assuntos Relacionados
policiais armados na megaoperacao em comunidades do rio de janeiro.
País

Sem nome do pai no registro e traficantes: quem são os mortos na megaoperação do RJ

95% dos identificados eram de facção, segundo a Polícia.

Redação
Há 8 minutos
Montagem de tela dividida mostrando no lado esquerdo um carro destruído e, no lado direito, a imagem de um homem de meia-idade com cabelo escuro curto e expressão séria. Ele veste uma blusa de manga longa com listras horizontais pretas e azuis.
País

Motorista de carro que ‘voou’ sobre escadaria sofre apenas um arranhão

Raílson Souza, que passou mal na direção, escapou ileso do impressionante acidente.

Redação
Há 1 hora
Veículo cai sobre escadaria em São Paulo
País

Carro 'voa' sobre escadaria em São Paulo após motorista passar mal

Condutor de 47 anos foi socorrido sem ferimentos graves e recebeu alta.

Lucas Monteiro
08 de Novembro de 2025
Andrew tinha 29 anos e deixa a esposa e dois filhos.
País

Homem é assassinado por PM com tiro de fuzil após não obedecer ordem de parada no RJ

Andrew Andrade foi atingido enquanto trafegava em avenida do Rio de Janeiro.

Redação
08 de Novembro de 2025
Tornado deixou cidade de 14 mil habitantes destruída nesta sexta-feira (7).
País

Cidade do Paraná atingida por tornado terá que ser reconstruída, afirma prefeito

Defesa Civil constatou que mais de 90% de Rio Bonito do Iguaçu ficou destruída após catástrofe.

Redação
08 de Novembro de 2025
Um carro e uma moto tentam se locomover em uma avenida inundada após chuvas na cidade do Rio de Janeiro.
País

Chuva forte e rajadas de vento causam alagamentos no Rio; cidade entra em Estágio 2

Frente fria que atingiu o Sul e o Sudeste, e formou tornado no Paraná, provocou transtornos na capital fluminense.

Redação
08 de Novembro de 2025
Ônibus tombado em uma zona de mata. Ao lado do veículo, pertences pessoais de passageiros.
País

Ônibus com 46 passageiros tomba no Tocantins

Motorista teria perdido o controle do veículo; duas pessoas ficaram feridas.

Redação
08 de Novembro de 2025
Imagens dos destroços deixados em cidade no Paraná após passagem de tornado.
País

Nomes das seis vítimas que morreram durante tornado no Paraná são divulgados

Governo do Paraná apontou que 750 pessoas feridas já receberam atendimento.

Redação
08 de Novembro de 2025
Foto aérea de cidade Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, que foi atingida por tornado.
País

Tornado, ciclone e furacão: qual a diferença entre os fenômenos?

Eventos têm diferença na escala e potência de destruição.

Redação
08 de Novembro de 2025
Presidente Lula em foto tirada em maio ao evento da COP 30.
País

Presidente Lula presta solidariedade às vítimas de tornado no Paraná

Lula explicou que comitiva do governo federal já está a caminho do estado.

Redação
08 de Novembro de 2025
Foto em preto e branco de uma jovem adolescente chamada Julia Kwapis, que morreu em um tornado no Paraná. Ela tem cabelos lisos e dá um sorriso discreto.
País

Jovem de 14 anos é uma das vítimas de tornado no Paraná

Julia Kwapis faria a Crisma neste sábado (8).

Redação
08 de Novembro de 2025
Imagens de destruição no Paraná após passagem de tornado.
País

Paraná deve receber ajuda humanitária do Governo Federal após tornado, diz ministro

Casas foram destruídas e pessoas morreram durante passagem do fenômeno na sexta (7).

Redação
08 de Novembro de 2025
Imagens do Paraná depois do tornado.
País

Sobe para seis o número de mortos após tornado no Paraná; tragédia deixou 600 feridos

Equipes da Defesa Civil e dos Bombeiros foram mobilizadas em todo o estado.

Redação
08 de Novembro de 2025
Colagem mostrando o rosto do suspeito e um carro da Polícia Militar de São Paulo.
País

Suspeito de ser contador do PCC, 'Tubarão' morre em confronto com a polícia em São Paulo

O tiroteio aconteceu na tarde desta sexta-feira (7), na Zona Leste da capital paulista.

Redação
07 de Novembro de 2025
Homem anda de bicicleta sob chuva em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
País

Brasil em alerta: ciclone extratropical avança com ventos de até 100km/h

Fenômeno deve provocar ventos fortes e chuvas intensas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país.

Redação
07 de Novembro de 2025
Uma van escolar preta, com a parte frontal completamente destruída e o para-brisa estilhaçado devido a uma colisão, está parada no meio de uma rua. O capô está amassado e peças do motor expostas. A placa de licença, parcialmente visível, indica
País

Colisão entre van escolar e micro-ônibus deixa crianças feridas em Guarulhos (SP)

Ao todo, cinco pessoas foram socorridas e encaminhadas conscientes a hospitais da região.

Redação
07 de Novembro de 2025
Duas fotos de Lívia e José após ele ter um câncer e perder a memória
País

Esposa cuida de marido que perdeu a memória: 'Ele pode não lembrar da nossa história, mas eu lembro'

Após o marido perder as funções cognitivas, Lívia Souza dedica-se aos cuidados de José Carlos e compartilha nas redes sociais a rotina com ele

Maria Clarice Sousa*
06 de Novembro de 2025
Foto do cunhado de Manga e prefeito de Sorocaba. Imagem usada em matéria sobre prisão de pastor ligado a político durante operação da PF.
País

Cunhado de Manga, pastor é preso em operação da PF em Soroacaba

Em abril, foram encontrados cerca de R$ 863 mil na casa do pastor

Redação
06 de Novembro de 2025
Mão digita em notebook aberto no site do CadÚnico.
País

CadÚnico ficará indisponível em todo o Brasil nesta sexta-feira (7)

O sistema voltará a operar normalmente na próxima segunda (10).

Redação
06 de Novembro de 2025
Imagem mostra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, representando o STF em conferência mundial sobre Justiça Constitucional na Espanha.
País

Moraes anuncia que PF abriu inquérito sobre crime organizado no RJ

Apuração mira lavagem de dinheiro das facções e infiltração no Poder Público.

Redação
06 de Novembro de 2025