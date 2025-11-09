Motorista de carro que ‘voou’ sobre escadaria sofre apenas um arranhão

Horas depois de ter “voado” com o carro sobre uma escadaria e capotado o veículo ao passar mal, o vigilante Raílson Souza, de 48 anos, saiu do acidente com apenas um arranhão na mão.

“Eu só tô dolorido porque sacudiu muito, mas não quebrou nada. A mínima coisa foi um arranhãozinho na mão só e mais nada. Deus é maravilhoso”, afirmou o homem em entrevista ao jornal SPTV.

O caso aconteceu na manhã do sábado (8) e o vídeo do momento repercutiu. O carro de Raílson avança desgovernado, “voa” sobre os degraus e capota.

O veículo foi totalmente destruído e o motorista chegou a ficar preso nas ferragens, mas escapou ileso.

O acidente, segundo ele explicou, ocorreu quando ele voltava de uma noite de trabalho como segurança em uma festa de 15 anos.

“Eu tô aqui pra dizer que não estava bêbado, não estava drogado, não tava correndo, fazendo pega, nada”, ressaltou.

Legenda: Imagem mostra estado que o carro dirigido por Raílson ficou após o acidente. Foto: TV Globo / Reprodução.

Segundo o vigilante, ele passou mal enquanto conduzia o carro por ter esquecido de tomar o remédio da pressão.

Ainda no sábado, a Secretaria da Segurança Pública de SP havia informado que o condutor não apresentava sinais de embriaguez ou uso de substâncias.

“Eu olho a imagem (do acidente) várias vezes, a lágrima desce do olho, eu tento procurar uma explicação. A explicação é Deus”, se emocionou Raílson.

“Foi Deus que me segurou naquele momento ali, me protegeu, pra mim e pra minha família, pra poder estar aqui hoje. O bem a gente corre atrás e constrói de novo, mas a vida é só uma”, finalizou.