Suspeito de assassinar companheira com faca se esconder em cova de cemitério no DF

Mulher ainda foi socorrida, mas não resistiu

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
PMs capturaram suspeito próximo de cemitério
Legenda: PMs capturaram suspeito próximo de cemitério
Foto: Divulgação/PMDF/Arquivo

Um homem suspeito de matar a companheira com uma faca em Brazlândia, no Distrito Federal, foi preso na noite de sábado (23). A Polícia Militar foi acionada ao local do crime, um caso de violência doméstica e, ao chegar na residência, constatou o feminicídio. Ao ser detido, o possível responsável pelo assassinato disse que tentou se esconder em uma cova do cemitério

Por volta das 22h45, na Chácara Pedacinho do Céu, equipes da PMDF foram acionadas após denúncia de que uma mulher havia sido atingida por um golpe de faca desferido pelo companheiro.

O suspeito, de 42 anos, foi localizado por policiais militares nas proximidades do cemitério da região, onde chegou a relatar que havia tentado se esconder em uma cova.

Ele foi preso em flagrante e conduzido à 18ª Delegacia, onde foi autuado pelo crime de feminicídio.

Vítima foi levada para Hospital, mas não resistiu

Conforme informação da PMDF, a vítima, de 21 anos, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

Ela chegou a ser encaminhada ao Hospital Regional de Brazlândia, mas não resistiu ao ferimento e veio a óbito.

 

Redação
Há 1 hora
