Papa Francisco critica deportações em massa de Trump em carta aberta aos bispos dos EUA

O papa Francisco condenou, nesta terça-feira (11), a política do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de deportações em massa de imigrantes. Segundo o pontífice, a medida "atenta contra a dignidade" das pessoas.

Em uma carta dirigida aos arcebispos dos Estados Unidos e publicada pelo Vaticano, o jesuíta argentino pediu que eles "não cedam às narrativas que discriminam e causam sofrimento desnecessário aos nossos irmãos e irmãs imigrantes e refugiados".

O pontífice de 88 anos tem defendido repetidamente os direitos dos imigrantes durante seus 10 anos como chefe da Igreja Católica.

No documento, o papa reconhece "o direito de uma nação de se defender e manter suas comunidades seguras daqueles que cometeram crimes violentos ou graves enquanto estavam no país ou antes de chegarem".

Ele alerta, no entanto, que a deportação coloca famílias inteiras em um "estado de especial vulnerabilidade e falta de proteção", especialmente por se tratar de pessoas que, em muitos casos, deixaram seu país por motivos de pobreza extrema, insegurança, exploração, perseguição ou até mesmo pela grave deterioração do meio ambiente.

Veja também Mundo Trump assina decreto que taxa aço e alumínio em 25%; Brasil é atingido Mundo Passageiro provoca atraso de 5 horas em voo ao alterar nome de Wi-Fi: 'Tem uma bomba no avião'

Papa defende tratamento digno

Pouco antes da posse de Trump, Francisco havia alertado que o plano do republicano referente à deportação em massa de migrantes irregulares seria uma "desgraça".

"Esta não é uma questão menor: um autêntico estado de direito é verificado precisamente no tratamento digno que todas as pessoas merecem, especialmente as mais pobres e marginalizadas", escreveu o papa em sua carta.

"Isto não é obstáculo para promover o amadurecimento de uma política que regule a migração ordenada e legal. No entanto, o referido 'amadurecimento' não pode ser construído por meio do privilégio de uns e do sacrifício de outros", enfatizou.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias