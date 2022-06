Uma cerveja por dia: pesquisa indica que consumo pode fazer bem para a saúde

Pesquisadores da Universidade NOVA de Lisboa, localizada em Portugal, desenvolveram estudo para entender como o consumo moderado de cerveja pode afetar a saúde da população. Em estudo publicado na revista Journal of Agricultural and Food Chemistry, eles indicaram que o consumo de uma cerveja, do tipo lager, por dia pode reduzir as chances de doenças cardíacas e diabetes do tipo 2. As informações são do O Globo.

Isto ocorre porque o consumo moderado da bebida, tanto alcoólica como não alcoólica, aumenta o número de bactérias boas no intestino. A hipótese já havia sido sugerida em pesquisas anteriores, mas ainda não comprovada. Segundo os pesquisadores, uma menor diversidade bacteriana está associada tanto com diabetes como com doenças cardiovasculares.

O aumento da diversidade permitiria, então, uma redução das possibilidades de adquirir estas doenças.

Pesquisa

Para testar a hipótese, os pesquisadores realizaram um estudo duplo-cego com 19 homens saudáveis, com idade entre 23 e 58 anos, que foram divididos entre dois grupos. Um deles bebeu a cerveja normal e o outro, a versão sem álcool.

Durante um mês, eles bebiam 330 ml de cerveja no jantar todos os dias. A orientação é de que não fossem alterados nenhum tipo de hábitos de alimentação ou exercício.

Após esse tempo, houve um aumento de 7% na variedade de bactérias no intestino e no nível de fosfatase alcalina fecal, uma medida da saúde intestinal. Os resultados do estudo não demonstraram nenhum diferença no peso, massa gorda ou níveis de colesterol dos voluntários.

Apesar de terem sido testadas apenas cervejas do tipo lager, a expectativa dos pesquisadores é de que outras cervejas tenham o mesmo efeito. A pesquisa indica ainda que, para obter os resultados esperados, é preferível o consumo de cervejas não alcoólicas, já que não há um nível seguro de consumo de álcool.

