Governo de Portugal facilita visto para estrangeiros em busca de trabalho

O governo de Portugal aprovou na última quarta-feira (15), no Conselho de Ministros, uma nova tipologia de visto, destinada à procura por trabalho. O documento, segundo a imprensa internacional, facilita a entrada em território português de pessoas estrangeiras que queiram trabalhar lá por, no máximo, seis meses.

Também deve ficar mais ágil o processo de retirada de visto para estrangeiros que cursam o ensino superior e desejam trabalhar em Portugal. "Passa, sobretudo, a haver uma facilitação na emissão dos vistos", afirma o jornal TSF.

O intuito, de acordo com outros periódicos portugueses, é suprir a escassez de mão-de-obra no país. No entanto, o governo nega estar em busca de "mão-de-obra barata". Segundo Ana Catarina Mendes, ministra-adjunta e dos Assuntos Parlamentares, a intenção é, inclusive, aumentar o salário mínimo "para todos os que aqui cheguem e que aqui estão".

Visto de residência

Além disso, o governo português decidiu autorizar a concessão de estadia temporária ou de visto de residência para o exercício de atividade subordinada ou independente aos profissionais que prestem serviço remoto fora do país, os chamados "nômades digitais".

Legalizar família

Outra novidade anunciada foi de que os cidadãos estrangeiros que moram em Portugal e têm a intenção de levar a família para morar junto vão poder fazer isso sem ter que, antes, estar legalizado.

"A ideia é que a pessoa possa chamar a família e todos possam beneficiar do visto", disse Ana Catarina Mendes.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo