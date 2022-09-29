Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Caroline Ribeiro Jornalista, mora em Portugal. Ex- apresentadora da TV Verdes Mares, é correspondente para a TV Cultura e comentarista na RTP. Escreve sobre a atualidade internacional.
Cônsul-geral do Brasil em Lisboa (direita) e secretário de Assuntos Multilaterais Políticos do Itamaraty (esquerda) recebem correspondentes brasileiros para coletiva

Opinião

Urnas e missão do Itamaraty chegam a Lisboa, cidade com mais eleitores fora do Brasil

As 58 urnas eletrônicas que vão ser utilizadas pelos eleitores na votação em Lisboa já estão na capital portuguesa.

Foto frontal Caroline Ribeiro
Caroline Ribeiro 29 de Setembro de 2022

Opinião

O 7 de setembro que brochou na rentrée

Foto frontal Caroline Ribeiro
Caroline Ribeiro 08 de Setembro de 2022

Opinião

Contra o racismo, é preciso generalizar

Foto frontal Caroline Ribeiro
Caroline Ribeiro 02 de Agosto de 2022

Opinião

Conheça Diandra Ferreira, a brasileira chefe de maquiagem de Heartstopper

Foto frontal Caroline Ribeiro
Caroline Ribeiro 21 de Julho de 2022
cidade da noruega porto de bergen

Opinião

Você confia no seu governo?

Foto frontal Caroline Ribeiro
Caroline Ribeiro 14 de Julho de 2022

Opinião

O que acontece no Reino Unido com a renúncia de Boris Johnson?

Foto frontal Caroline Ribeiro
Caroline Ribeiro 07 de Julho de 2022
Wandson Lisboa

Opinião

Maranhense protagoniza série em streaming de Portugal

Em iMLOVE - O Hacker do Amor, Wandson Lisboa interpreta Leandro, o criador de um aplicativo de namoro que encontra a alma gêmea do usuário

Foto frontal Caroline Ribeiro
Caroline Ribeiro 30 de Junho de 2022
Coração de D. Pedro I

Opinião

Coração de Dom Pedro 1° vai viajar de Portugal para festa da independência do Brasil

Os dois países planejam em conjunto uma série de atividades em comemoração aos 200 anos da independência

Foto frontal Caroline Ribeiro
Caroline Ribeiro 23 de Junho de 2022

Opinião

“Necessidade urgente” de trabalhadores faz Portugal criar visto especial para estrangeiros

Foto frontal Caroline Ribeiro
Caroline Ribeiro 16 de Junho de 2022
posto de combustível

Opinião

Subsídios internacionais devem ser modelos para o Brasil baixar preço da gasolina?

Foto frontal Caroline Ribeiro
Caroline Ribeiro 02 de Junho de 2022
Padre Antônio Vieira

Opinião

Pesquisadores descobrem manuscrito original de Padre Antônio Vieira

De acordo com os pesquisadores, “é a maior descoberta dos últimos quatro séculos da literatura, cultura e teologia portuguesas”

Foto frontal Caroline Ribeiro
Caroline Ribeiro 26 de Maio de 2022

Opinião

Verão do pó: naufrágio de cocaína que mudou vida de ilha portuguesa vira produção da Netflix

Foto frontal Caroline Ribeiro
Caroline Ribeiro 19 de Maio de 2022

Opinião

Em Portugal, proposta quer premiar médicos de mulheres que não façam aborto nem tenham DST

Foto frontal Caroline Ribeiro
Caroline Ribeiro 12 de Maio de 2022
ossadas

Opinião

Quanto custa um quilo de frango em Portugal?

Portugal ocupa o 21º lugar no ranking europeu do PIB per capita em paridades de poder de compra (PPC)

Foto frontal Caroline Ribeiro
Caroline Ribeiro 05 de Maio de 2022

Opinião

Macron x Le Pen: se fosse no Brasil, quem venceria?

Foto frontal Caroline Ribeiro
Caroline Ribeiro 14 de Abril de 2022

Opinião

Orbolsonaro: punida pela Europa, Hungria segue irmã do governo brasileiro

Foto frontal Caroline Ribeiro
Caroline Ribeiro 07 de Abril de 2022

Opinião

Comitiva brasileira em Paris corre em busca da OCDE na 1ª semana de campanha eleitoral francesa

Em janeiro deste ano, o conselho da OCDE fez o convite formal para que o Brasil faça parte do grupo

Foto frontal Caroline Ribeiro
Caroline Ribeiro 31 de Março de 2022
Em 2020, por causa da pandemia, portugueses seguraram cravos, símbolos da revolução, nas janelas de casa para marcar o 25 de Abril

Opinião

17.500 dias de Democracia: Portugal ultrapassa o tempo vivido em ditadura

Os valores da Revolução dos Cravos são firmes na Constituição, nos órgãos de soberania e, principalmente, na sociedade

Foto frontal Caroline Ribeiro
Caroline Ribeiro 24 de Março de 2022
Mulher olha para ponte em Lisboa, Portugal

Opinião

Portugal dificulta nacionalidade para descendentes de judeus sefarditas; comunidade presente no Nordeste

Nova regulamentação introduz “requisitos de demonstração de uma ligação efetiva a Portugal”

Foto frontal Caroline Ribeiro
Caroline Ribeiro 17 de Março de 2022
Mulher em rua de Lisboa, Portugal

Opinião

Portugal é o 5º melhor país da OCDE para mulheres trabalharem; brasileiras têm espaço na tecnologia

O ranking anual da revista The Economist que avalia os índices dos países da OCDE com relação ao papel e influência das mulheres na força de trabalho foi divulgado na segunda-feira (7)

Foto frontal Caroline Ribeiro
Caroline Ribeiro 10 de Março de 2022
Tragédia em Petrópolis

Opinião

Guerra na Ucrânia, Petrópolis e alterações climáticas

Foto frontal Caroline Ribeiro
Caroline Ribeiro 03 de Março de 2022
guerra na ucrânia

Opinião

Hoje o mundo entrou em guerra: felizmente minha tia Vanda não está aqui pra ver

Foto frontal Caroline Ribeiro
Caroline Ribeiro 24 de Fevereiro de 2022