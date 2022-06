Maranhense protagoniza série em streaming de Portugal

O primeiro-ministro de Portugal esteve poucas vezes no Brasil, mas, mesmo que os compromissos oficiais nunca tenham levado António Costa a visitar a nossa região Nordeste, o chefe de governo já mandou “um beijo para o Maranhão”.

O responsável por essa simpatia diplomática é uma das figuras mais carismáticas da internet portuguesa atualmente. Wandson Lisboa, natural de São Luís, capital maranhense, encontrou Costa em um evento e, com a simplicidade de quem pede carona a um amigo, pediu o beijo para a terra natal.

Wandson mora em Portugal há 12 anos. Veio com o objetivo de fazer um mestrado. Nunca concluiu o curso, mas conseguiu, como diz, “botar o Maranhão no mapa”. É o protagonista da série iMLOVE - O Hacker do Amor, que acaba de estrear no streaming da RTP, a televisão pública de Portugal.

“Quando a gente chega cá, todo mundo pergunta: ‘tu é de onde, de São Paulo, do Rio?’. Ninguém sabe o que é o Maranhão. Então vamos colocar o Maranhão no mapa. Existem tantas ligações com Portugal, com o Porto, Lisboa, que os portugueses não percebem. Temos ruas com nomes de cidades portuguesas, tem a rua Portugal, que é uma das principais do centro histórico de São Luís. A minha família tem o sobrenome Lisboa. O Maranhão se junta com Portugal em muitas facetas”, me conta um Wandson com a voz explodindo de felicidade, logo depois da pré-estreia da série em um evento para convidados.

Wandson é um personagem da vida real que Portugal abraçou. Quando chegou, começou a fazer castings para programas de TV para ter renda. “Eu precisava pagar as contas. A gente aqui fica um bocado perdido, eu precisava de dinheiro, não dava pra esperar a grana que meus pais me enviavam do Brasil”.

Formado em publicidade, com pós-graduação em design, cheio de criatividade e simpatia que transborda, Wandson começou a usar as redes sociais como portfólio. Cria ilustrações, faz colagens, fotos e vídeos bem-humorados que logo atraíram seguidores - muitos, inclusive, famosos brasileiros e portugueses - e grandes marcas.

E foi graças a esse destaque que veio o convite para protagonizar a série. “Como eles sabem que sou das redes, começaram a me mandar mensagem pelo Instagram. Eu olhava e ignorava. Achava que era brincadeira da internet. Até que enviaram um email falando o que era”, conta.

Na série, Wandson interpreta Leandro, o criador de um aplicativo de namoro que encontra a alma gêmea do usuário. A produção conta com cinco episódios e é a primeira experiência de atuação do maranhense.

Wandson Lisboa Ator e designer É muito bom poder mostrar para o Maranhão o que a gente tem conquistado aqui. Essa série não é só uma série, é uma conquista de muito trabalho”

Com uma fama ascendente e agenda cada dia mais cheia (foi correria para conseguir uma conversa), Wandson diz que vai tentar manter as viagens para o Maranhão com mais frequência. Na última, ano passado, conseguiu passar também por Fortaleza, onde tem a família materna, e voltou com a mala recheada. “Não pode faltar guaraná Jesus, a paçoquinha de São Luís, creme de leite, uns temperinhos”.

Em todas as vezes que falamos ou trocamos mensagens, Wandson fez questão de agradecer. “Obrigado por não esqueceres de mim”, me escreveu uma vez, com uma humildade que cativa e nos faz torcer para que a geolocalização do Maranhão siga brilhando cada vez mais por aqui.

