Presidente dos Correios renuncia ao cargo após prejuízo bilionário e pressão política

Na noite desta sexta-feira (4), o presidente dos Correios, Fabiano Silva, pediu demissão. A informação é do g1.

O gestor teria deixado a carta de renúncia no Palácio do Planalto, para que auxiliares do presidente comunicassem seu pedido, já que Lula (PT) está em viagem no Rio de Janeiro.

Apesar da solicitação, o desligamento só pode ser concretizado após conversa entre Lula e Fabiano.

Ao g1, nomes próximos do dirigente da estatal informaram que sua permanência ficou insustentável por suposta pressão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil) e do ministro da Casa Civil, Rui Costa.

A pressão seria pela troca na presidência da estatal, que é almejada pelo União Brasil.

Veja também País Juliana Marins terá corpo sepultado para possível nova autópsia, decide família País Adolescentes dirigem carro dos pais escondidos até sorveteria e colidem com motociclista, em Roraima País Aluno afirma ter sido constrangido em academia após usar bermuda e caso repercute nas redes sociais

PREJUÍZOS DOS CORREIOS

Em 2024, os Correios tiveram prejuízo de R$ 2,6 bilhões. O valor é quatro vezes maior do que o registrado em 2023. A informação é da CNN.

No primeiro semestre de 2025, o resultado negativo chegou a R$ 1,6 bilhão. Além dos agravantes, a empresa tem passado por uma queda nas receitas.