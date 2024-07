Geração de energia eólica em casa: com preço de celular, nova turbina residencial gera 5kWh por dia

A redução do preço dos equipamentos de geração domiciliar de energia, que levou ao aumento da procura por placas solares, também chegou à energia eólica. A empresa indiana Avant Garde Innovations lançou uma turbina eólica de 'baixo custo', com capacidade de produzir 150 kWh de energia por mês a partir da força dos ventos.

Com preço similar a um smartphone de última geração, cerca de R$ 4.929 (US$ 899), o equipamento tem diâmetro de 3 metros e promete operação contínua.

A descrição do equipamento indica que a capacidade máxima de geração de energia é de 5 kWh por dia, a uma velocidade de vento de 5,5 m/s.

A turbina denominada AVATAR promete gerar energia a partir de velocidade inicial de 1,4 m/s e velocidade de sobrevivência de ventos ciclônicos.

Demanda de uma pequena família

Raphael Amaral, professor do departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Ceará (UFC), destaca que a capacidade do equipamento é expressiva e pode ser suficiente para suprir a demanda de uma pequena família

“Se a gente considera o consumo médio em torno de 200 a 300 kWh, essa turbina geraria em torno de 150 kWh e não seria suficiente para compensar todo o consumo. Mas para uma família pequena, poderia sim compensar todo o gasto mensal”, explica.

O especialista destaca que o barateamento das turbinas eólicas pode tornar a geração própria de energia mais atrativa. Ainda é necessário lidar com a complexidade do espaço físico necessário para o equipamento e a poluição sonora gerada, pondera Raphael.

“Se esses problemas forem resolvidos, duas turbinas seriam suficientes para compensar o consumo de uma família, enquanto na energia solar seriam necessários muitos painéis solares”, avalia.

PARTICULARIDADES DE INSTALAÇÃO

Caso decida investir em sua geração própria de energia, o consumidor deve se atentar para a instalação das turbinas e equipamentos.

Raphael Amaral ressalta que a montagem do sistema de geração de energia não deve ser feita na base do 'do it yourself' (expressão do inglês que significa faça você mesmo). É recomendado contratar profissionais ou empresas especialistas na área.

Segundo o professor de Engenharia Elétrica, a turbina eólica por si só não é suficiente para abastecer a rede elétrica da residência. É preciso instalar equipamentos de conversão e armazenamento da energia que será gerada.

“A energia eólica não é constante durante 24h e a rede que temos nas tomadas é constante, com 220 volts de tensão e 60 hertz de frequência. É necessário ter um retificador e um inversor, para transformar a energia em corrente contínua e depois transforar de novo para corrente alternada nos valores fixos”, explica.

Além da instalação dos equipamentos, o consumidor deve homologar a geração da própria energia para que reflita no barateamento da conta de luz. A formalização deve ser feita com a distribuidora regulada.

PRODUÇÃO DE ENERGIA EÓLICA NO CEARÁ

A geração de energia eólica corresponde a 46% da matriz energética do Ceará. A maior parte da produção é realizada em grandes usinas.

Legenda: Geração própria de energia eólica pode se tornar mais atrativa com redução dos preços dos equipamentos Foto: Thiago Gadelha

O Estado possui 100 parques eólicos que geram 2.577 MW de potência, segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Há outros 72 empreendimentos, em construção ou obras não iniciadas, como capacidade contratada de 2.876MW.

O Ceará também é um dos estados com maior interesse para instalação de eólicas offshore - em alto mar. Há 26 empreendimentos esperando licenciamento do Ibama e regulamentação da geração, com promessa de gerar 64,9 GW dentro oceano.