Entenda o que causou a queda de energia elétrica no Centro-Sul e Cariri do Ceará

Na noite de terça-feira (8), equipes da transmissora atuaram para corrigir o problema com apoio de técnicos da distribuidora.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
08 de Julho de 2026 - 08:37 (Atualizado às 08:48)
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Legenda: A Enel informou que o fornecimento foi totalmente restabelecido às 19h47.
Foto: Reprodução/YouTube.

Moradores de cidades das regiões Centro-Sul e Cariri do Ceará relataram queda de energia elétrica na noite de terça-feira (7). Segundo a Enel Distribuição Ceará, a interrupção foi provocada por um defeito em uma subestação localizada no município de Milagres e administrada pela transmissora Axia Energia, antiga Eletrobras Chesf. O fornecimento foi totalmente restabelecido às 19h47.

De acordo com a distribuidora, a ocorrência teve origem em uma subestação de responsabilidade da Axia Energia, afetando parte dos consumidores atendidos nas regiões do Cariri e Centro-Sul do Estado.

A Enel informou que equipes da transmissora atuaram para corrigir o problema com apoio de técnicos da distribuidora. Ainda conforme a empresa, manobras de transferência de carga foram realizadas para acelerar a recomposição do sistema elétrico, permitindo o restabelecimento integral do serviço às 19h47.

Clientes relataram queda em redes sociais

Moradores de diferentes municípios cearenses relataram nas redes sociais ausência de energia em cidades como Irapuan Pinheiro, Iguatu, Jucás, Milagres, Acopiara, Juazeiro do Norte, Quixelô, Cariús e Catarina.

Até o momento, não há informações sobre danos provocados pela interrupção ou sobre o número de consumidores afetados.

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