BBB 26: Após show de Simone Mendes, festa tem choro, ciúmes e rompimento de alianças

A noite de sábado (15) no BBB 26 foi marcada por emoção dentro e fora do palco. A cantora Simone Mendes comandou a festa e colocou os brothers para dançar. Depois do show, já na madrugada, o clima mudou: arrependimentos, lágrimas, ciúmes e rompimento de alianças movimentaram a casa.

O arrependimento ficou por conta de Gabriela. Mais cedo, ela havia indicado o então aliado Alberto Cowboy para o Castigo do Monstro, alegando ter sido chamada de "fraca de prova" pelo brother.

"Eu me sinto um lixo, coloquei porque ele me machucou muito", justificou a participante durante a festa.

Gabi se diz arrependida da escolha do Monstro

Horas depois, em conversa com Marciele, a sister voltou ao assunto e admitiu arrependimento. Ela reforçou que agiu no calor do momento, magoada com o comentário do aliado.

"Não, foi porque me doeu. Eu falei: 'Vai me doer muito'. Mas, naquele momento, se eu colocasse outra pessoa, eu iria estar me enganando, porque naquela hora estava me doendo muito", disse.

"Eu me sinto um lixo. Eu coloquei porque ele me machucou muito, só que ele está no Paredão...", completou ainda durante a festa.

Já em conversa com Chaiany, Gabriela reconheceu que está se cobrando pela decisão. "Não é sobre lá fora, eu que estou me martirizando. [...] Só que ele também já me acolheu, eu que fui pelo sentimento da raiva", afirmou, chorando.

Cowboy aconselha Jonas

Enquanto isso, Alberto Cowboy aproveitou a madrugada para aconselhar seu aliado, o líder Jonas Sulzbach. O brother tem se aproximado de Ana Paula — os dois, inclusive, ensaiam um affair na casa — mas fazem parte de grupos diferentes, o que tem gerado desconforto entre aliados.

"Se distraia com a Ana Paula, mas cuidado para as brincadeiras não excederem muito", alertou Cowboy. Ele ainda destacou que Jonas tem a admiração da torcida de Maxiane.

"[Tem que] levar na esportiva. Eu estou ligado, se eu não sou Líder, ela vota em mim", respondeu Jonas.

"O que ela está fazendo faz parte do jogo dela. É para virar meme... Eu sei isso aí. A mulher me chamou de burro, agora que me pegar?", completou.

Samira e Cowboy se entendem

Após uma discussão durante a prova do líder, Samira procurou Cowboy para esclarecer o desentendimento. Ele havia sido acusado de gritar com a sister no momento em que ela foi eliminada da disputa, já Samira provocou o brother que está no paredão e no castigo do monstro.

Samira conversa sobre Alberto Cowboy com Milena e diz: 💬 "Eu acabei me sentindo meio malvada. Ele tá no Paredão, tá de Monstro e eu fiquei provocando ele..."

"Você estava nervosa, com toda razão por ter sido eliminada, você estava forte para caramba. Valorizo isso demais. Eu não aguentei fazer o que você fez", comentou o brother, ao se desculpar.

Durante a conversa, Cowboy também afirmou que Samira não é sua prioridade de voto.

Rompimento de aliança e ciúmes

A madrugada também foi marcada por movimentações estratégicas. Em conversa com Juliano, Babu e Leandro Boneco, Marcelo admitiu que ele e Breno podem votar junto com os brothers caso a decisão seja mirar em Marciele ou Maxiane — até então, aliadas da dupla.

"Se for para proteger a gente, vai", disse Marcelo, acrescentando que as sisters "escolheram o lado delas".

💬Marciele: "No dia que aconteceu o negócio do teu Líder, nesse dia eu perdi a confiança no Breno"

Do outro lado, Marciele e Maxiane demonstraram desconfiança em relação a Marcelo e Breno. Para Marciele, a relação começou a ruir ainda na semana da liderança.

"Se a gente não tivesse feito o que fez... No dia que aconteceu o negócio do seu Líder, nesse dia eu perdi a confiança no Breno. Eu falei para ele, e aí foi só desmoronando", começou.

Ela também levantou a possibilidade de ciúmes na relação. "Às vezes, ele ficou com ciúmes, porque eu acho que existe. Assim como eu não gosto quando ele está muito próximo de Ana Paula, porque eu tenho embate com ela", concluiu.

A sister ainda apontou diferença no tratamento que recebe de Marcelo. "Ele tem mais dificuldade de me elogiar, me dar carinho...", afirmou.

Entre reconciliações, arrependimentos e alianças estremecidas, a festa mostrou que, no BBB 26, a pista de dança pode ser tão intensa quanto o jogo.