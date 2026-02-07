Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Pix fora do ar? Usuários relatam falhas de bancos neste sábado (7)

Instabilidades começaram por volta do meio-dia e atingem diversas instituições financeiras.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Imagem de um celular com o nome e símbolo do pix. Atrás do celular tem uma bandeira do Brasil.
Legenda: Usuários relatam dificuldades para pagamentos, transferências e acesso aos aplicativos.
Foto: Shutterstock/Blossom Stock Studio.

Usuários de todo o Brasil enfrentam, neste sábado (7), instabilidade generalizada em aplicativos bancários e no sistema de pagamentos instantâneos Pix.

Os problemas começaram a ganhar força por volta das 12h e afetaram simultaneamente diversas instituições financeiras, impedindo a realização de transferências, pagamentos e a leitura de QR Codes.

Veja também

teaser image
Negócios

Correios colocam à venda imóveis de até R$ 11 milhões em Fortaleza e no Interior do CE

teaser image
Negócios

Com Mega-Sena pagando R$ 40 milhões e Quina acumulada, veja loterias do dia

A falha gerou uma onda de reclamações nas redes sociais e em plataformas de monitoramento de serviços digitais, levantando suspeitas de um problema estrutural na infraestrutura que sustenta os sistemas bancários e o próprio funcionamento do Pix.

Bancos afetados e falha no serviço

De acordo com o portal Downdetector, que monitora interrupções em serviços online, houve aumento expressivo de registros de instabilidade no início da tarde. Entre as instituições com maior volume de reclamações estão Nubank, Banco do Brasil, Bradesco, C6 Bank, Inter, Itaú, PicPay e Santander.

As principais falhas relatadas envolvem a impossibilidade de realizar pagamentos via Pix, erros em transferências bancárias, dificuldades na leitura de QR Codes e instabilidade no acesso aos aplicativos.

Usuários usam as redes sociais para reclamação

Nas redes sociais, usuários relataram frustração com a situação. Alguns afirmaram que aplicativos saíram do ar logo após o recebimento de depósitos, enquanto outros apontaram que a instabilidade do Pix aparenta ser generalizada em todo o território nacional.

O impacto também se refletiu nos mecanismos de busca. Termos como “pix instabilidade hoje” e “pix fora do ar” registraram aumento repentino no Google Trends. Em testes práticos, usuários relatam que os aplicativos emitem mensagens de erro e não concluem as operações.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Imagem de um celular com o nome e símbolo do pix. Atrás do celular tem uma bandeira do Brasil.
Negócios

Pix fora do ar? Usuários relatam falhas de bancos neste sábado (7)

Instabilidades começaram por volta do meio-dia e atingem diversas instituições financeiras.

Redação
Há 35 minutos
Egídio Serpa

O Ceará visto de cima é belo e desenvolvido com coisas que preocupam

No Pecém, é grande a movimentação de navios; os projetos de criação de camarão operam a pleno; mas há parques eólicos inoperantes

Egídio Serpa
07 de Fevereiro de 2026
Mão de uma pessoa preenchendo bilhetes da Mega Sena com uma caneta, com outros volantes espalhados ao fundo.
Negócios

Com Mega-Sena pagando R$ 40 milhões e Quina acumulada, veja loterias do dia

Neste sábado (7), acontece o sorteio de sete concursos das Loterias Caixa.

Redação
07 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Mercado de trabalho: um relatório assustador sobre o futuro do emprego

Apresentado no Fórum de Davos, documento prevê mudanças que criarão 170 milhões de novas funções, mas a destituição de 92 milhões

Egídio Serpa
07 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6947, desta sexta-feira (06/02); prêmio é de R$ 10,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6947, desta sexta-feira (06/02); prêmio é de R$ 10,5 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
06 de Fevereiro de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2885 – Sorteio de sexta-feira, 06/02; Prêmio de R$ 500 mil
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2885 – Sorteio de sexta-feira, 06/02; Prêmio de R$ 500 mil

Apostas para a Lotomania 2885 nessa sexta-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
06 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3607, desta sexta-feira (06/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3607, desta sexta-feira (06/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
06 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2922 de hoje, sexta-feira, 06/02; prêmio é de R$ 1,1 milhão
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2922 de hoje, sexta-feira, 06/02; prêmio é de R$ 1,1 milhão

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2922 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 1,1 milhão.

A. Seraphim
06 de Fevereiro de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 808 - Sorteio de sexta-feira, 06/02; Prêmio de R$ 1,8 milhão
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 808 - Sorteio de sexta-feira, 06/02; Prêmio de R$ 1,8 milhão

Saiba como participar da Super Sete concurso 808 em 06/02 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
06 de Fevereiro de 2026
Imóvel disponível pelos Correios no bairro Aldeota, em Fortaleza.
Negócios

Correios colocam à venda imóveis de até R$ 11 milhões em Fortaleza e no Interior do CE

Os leilões serão realizados em certames 100% digitais.

Redação
06 de Fevereiro de 2026
imagem mostra pátio de aeronaves do aeroporto de mossoró.
Igor Pires

Com expectativa de receber novos voos, qual o futuro do Aeroporto de Mossoró?

Igor Pires
06 de Fevereiro de 2026
Shopping Giga Mall se consolida como hub de moda atacadista no Nordeste
Negócios

Shopping Giga Mall se consolida como hub de moda atacadista no Nordeste

Ações estratégicas com marcas acompanham o fortalecimento do shopping no setor

Agência de Conteúdo DN
06 de Fevereiro de 2026
Nacional da sorte Mega-Sena com aposta, bilhetes e dinheiro, ilustrando jogo de azar e apostas esportivas, destaque para o bilhete premiado na loteria.
Negócios

Aposta simples do Rio de Janeiro leva sozinha Mega-Sena de R$ 141 milhões

Segundo a Caixa Econômica Federal, apostador fez o jogo pela internet.

Redação
06 de Fevereiro de 2026
Volante da Quina.
Negócios

Com Quina pagando R$ 10,5 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta sexta-feira (6).

Redação
06 de Fevereiro de 2026
Terra Brasilis esgota lotes e impulsiona mercado em Caucaia
Negócios

Terra Brasilis esgota lotes e impulsiona mercado em Caucaia

Empreendimento Terra Aqua teve 100% dos lotes vendido em apenas 48 horas após o lançamento

Agência de Conteúdo DN
06 de Fevereiro de 2026
Foto de contribuinte reunindo documentos para preencher a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física.
Negócios

Veja o checklist completo de documentos necessários para declarar o imposto de renda 2026

Documento anual reúne ganhos e despesas de contribuintes.

Redação
06 de Fevereiro de 2026
imagem mostra duas carteiras de trabalho e previdência social em cima de uma mesa.
Negócios

Salário de admissão cai no Ceará e fica 15,7% abaixo da média nacional

Enquanto o Brasil atingiu o maior patamar salarial da série histórica, o trabalhador cearense encerrou o ano ganhando menos do que em 2020.

Paloma Vargas
06 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Na Chapada do Araripe, chegou a agricultura moderna e sustentável

É lá que a Faec, em parceria com a Fiec, o Sebrae e o governo do estado, desenvolve o Projeto Algodão do Ceará

Egídio Serpa
06 de Fevereiro de 2026
Tela do aplicativo Carteira de Trabalho Digital.
Negócios

Acesso ao Abono Salarial 2026 é liberado; saiba como consultar

Consulta está disponível no App Carteira de Trabalho Digital.

Redação
05 de Fevereiro de 2026
Fachada de uma agência do Banco Master, com duas grandes colunas claras nas laterais e um letreiro preto no topo exibindo o nome e o logotipo do banco. Na entrada, um segurança de terno cinza está parado em frente às portas de vidro. Imagem usada em matéria sobre Lula e Daniel Vorcaro.
Negócios

Lula diz ter avisado Vorcaro que investigação sobre Banco Master não seria política

Presidente confirmou encontro em 2024 e declaração sobre "investigação técnica".

Redação
05 de Fevereiro de 2026
Resultado da Timemania 2352 de hoje, 05/02; prêmio é de R$ 5,1 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2352 de hoje, 05/02; prêmio é de R$ 5,1 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
05 de Fevereiro de 2026
Resultado Dia de Sorte 1173 de hoje, 05/02; prêmio é de R$ 1,6 milhão
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1173 de hoje, 05/02; prêmio é de R$ 1,6 milhão

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim
05 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6946, desta quinta-feira (05/02); prêmio é de R$ 9,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6946, desta quinta-feira (05/02); prêmio é de R$ 9,5 milhões

É possível apostar até às 20:30h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
05 de Fevereiro de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2969 desta quinta-feira (05/02); prêmio é de R$ 144,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2969 desta quinta-feira (05/02); prêmio é de R$ 144,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
05 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3606, desta quinta-feira (05/02); prêmio é de R$ 5,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3606, desta quinta-feira (05/02); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 20:30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
05 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Para CNI, baixa produção industrial é sinal de economia fragilizada

É preciso reajustar a rota macroeconômica, se o país quiser retomar crescimento sustentável, diz Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria

Egídio Serpa
05 de Fevereiro de 2026
Imagem de um silo de grãos pronto e outros dois em construção, na área rural do município de Iguatu.
Negócios

Cidade do interior do CE receberá terminal de tancagem de combustíveis interligado à Transnordestina

Negociações com investidores estão em curso e avançadas.

Paloma Vargas
05 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Com Itaueira, exportação de melão do Ceará aumentará em 2026

Empresa cearense está em Berlim, participando da Fruit Logistica, maior feira mundial da cadeia produtiva da hortifruticultura

Egídio Serpa
05 de Fevereiro de 2026
Bilhete da Mega-Sena sobre balcão com caneta em cima.
Negócios

Com Mega-Sena acumulada em R$ 144 milhões, veja loterias do dia

Confira os sorteios desta quinta-feira (5) e como jogar.

Redação
05 de Fevereiro de 2026
Fazenda Palmira produz abóboras e tâmaras no interior do Ceará.
Victor Ximenes

Fazendas de investimentos avançam no agro do Ceará com cotas de R$ 55 mil

Modelo permite aquisição de frações de fazendas em culturas como tâmara e açaí. Entenda como funciona.

Victor Ximenes
05 de Fevereiro de 2026