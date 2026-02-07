Pix fora do ar? Usuários relatam falhas de bancos neste sábado (7)

Usuários de todo o Brasil enfrentam, neste sábado (7), instabilidade generalizada em aplicativos bancários e no sistema de pagamentos instantâneos Pix.

Os problemas começaram a ganhar força por volta das 12h e afetaram simultaneamente diversas instituições financeiras, impedindo a realização de transferências, pagamentos e a leitura de QR Codes.

A falha gerou uma onda de reclamações nas redes sociais e em plataformas de monitoramento de serviços digitais, levantando suspeitas de um problema estrutural na infraestrutura que sustenta os sistemas bancários e o próprio funcionamento do Pix.

Bancos afetados e falha no serviço

De acordo com o portal Downdetector, que monitora interrupções em serviços online, houve aumento expressivo de registros de instabilidade no início da tarde. Entre as instituições com maior volume de reclamações estão Nubank, Banco do Brasil, Bradesco, C6 Bank, Inter, Itaú, PicPay e Santander.

As principais falhas relatadas envolvem a impossibilidade de realizar pagamentos via Pix, erros em transferências bancárias, dificuldades na leitura de QR Codes e instabilidade no acesso aos aplicativos.

Usuários usam as redes sociais para reclamação

Nas redes sociais, usuários relataram frustração com a situação. Alguns afirmaram que aplicativos saíram do ar logo após o recebimento de depósitos, enquanto outros apontaram que a instabilidade do Pix aparenta ser generalizada em todo o território nacional.

O impacto também se refletiu nos mecanismos de busca. Termos como “pix instabilidade hoje” e “pix fora do ar” registraram aumento repentino no Google Trends. Em testes práticos, usuários relatam que os aplicativos emitem mensagens de erro e não concluem as operações.