Com Mega-Sena pagando R$ 40 milhões e Quina acumulada, veja loterias do dia
Neste sábado (7), acontece o sorteio de sete concursos das Loterias Caixa.
O prêmio mais alto a ser sorteado entre os sete concursos das Loterias da Caixa neste sábado (7) é o da Mega-Sena, estimado em R$ 40 milhões. Para levar o prêmio, o apostador deve indicar corretamente as seis dezenas sorteadas.
A +Milionária e a Quina também estão entre as loterias com maior prêmio deste sábado, podendo pagar R$ 22 milhões e mais de R$ 10,5 milhões (acumulou do sorteio anterior), respectivamente.
Já a Loteria Federal e a Lotofácil podem pagar os menores prêmios deste dia: R$ 500 mil e R$ 1,8 milhão.
Loterias da caixa com sorteio neste sábado (07/02)
|Loteria do dia
|Valor do prêmio
|Para ganhar
|Loteria federal
|R$ 500 mil
|Acertar um dos cinco números sorteados para os prêmios principais.
|Lotofácil
|R$ 1,8 milhão
|Acertar as 15 dezenas sorteadas.
|Dia de Sorte
|R$ 1,9 milhão
|Acertar as sete dezenas sorteadas e o mês da sorte
|Timemania
|R$ 5,3 milhões
|Acertar as sete dezenas sorteadas e o time do coração.
|Quina
|Mais de R$ 10,5 milhões (acumulou)
|Acertar as cinco dezenas sorteadas.
|Mega-Sena
|
R$ 40 milhões
|Acertar as seis dezenas sorteadas.
|+Milionária
|R$ 22 milhões
|Acerta as seis dezenas sorteadas e os trevos da sorte.
Como você pode apostar nas loterias de hoje?
Os apostadores podem tentar a sorte presencialmente, em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.
O sorteio da Loteria Federal acontece a partir das 20h, enquanto os demais ocorrem a partir das 21h. Os interessados podem acompanhar ao vivo pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.
