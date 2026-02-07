Com Mega-Sena pagando R$ 40 milhões e Quina acumulada, veja loterias do dia

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

O prêmio mais alto a ser sorteado entre os sete concursos das Loterias da Caixa neste sábado (7) é o da Mega-Sena, estimado em R$ 40 milhões. Para levar o prêmio, o apostador deve indicar corretamente as seis dezenas sorteadas.

A +Milionária e a Quina também estão entre as loterias com maior prêmio deste sábado, podendo pagar R$ 22 milhões e mais de R$ 10,5 milhões (acumulou do sorteio anterior), respectivamente.

Já a Loteria Federal e a Lotofácil podem pagar os menores prêmios deste dia: R$ 500 mil e R$ 1,8 milhão.

Loterias da caixa com sorteio neste sábado (07/02)

Loteria do dia Valor do prêmio Para ganhar Loteria federal R$ 500 mil Acertar um dos cinco números sorteados para os prêmios principais. Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas. Dia de Sorte R$ 1,9 milhão Acertar as sete dezenas sorteadas e o mês da sorte Timemania R$ 5,3 milhões Acertar as sete dezenas sorteadas e o time do coração. Quina Mais de R$ 10,5 milhões (acumulou) Acertar as cinco dezenas sorteadas. Mega-Sena R$ 40 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas. +Milionária R$ 22 milhões Acerta as seis dezenas sorteadas e os trevos da sorte.

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os apostadores podem tentar a sorte presencialmente, em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

O sorteio da Loteria Federal acontece a partir das 20h, enquanto os demais ocorrem a partir das 21h. Os interessados podem acompanhar ao vivo pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

