Onde assistir ao vivo ao WWDC 2025, evento da Apple que deve anunciar iOS 26

A norte-americana Apple realiza o evento WWDC 2025 para revelar as novidades em tecnologia do sistema iOS 26. Os usuários da marca podem assistir transmissão ao vivo pelo YouTube e site oficial da empresa, às 14h, no fuso-horário de Brasília.

A Apple deve revelar novos recursos de todos os sistemas, com destaque para o iOS 26, que deve receber a maior renovação visual em 10 anos com ícones em um novo formato e design Liquid Glass com elementos transparentes.

Pela plataforma YouTube, os interessados podem se inscrever para receber uma notificação quando o evento começar. A expectativa é que a transmissão dure cerca de uma hora e meia a duas horas.

As novidades para este ano incluem também um redesign visual do sistema com detalhes em vidro, alguns recursos de inteligência artificial (Apple Intelligence), novidades no visionOS, sistema do Vision Pro, melhorias nos apps nativos como Mensagens, Notas e Música, além do novo visual do iOS 19.

Para quem não conseguir assistir, toda a apresentação e demais conteúdos estarão disponíveis sob demanda nas plataformas da Apple.