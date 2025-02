O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu multar o X por descumprir ordem judicial que obrigava a rede social a fornecer dados cadastrais de um perfil atribuído ao blogueiro Allan dos Santos.

O pedido do ministro foi feito dentro de um inquérito instaurado no ano passado para investigar o envolvimento do comunicador em crimes cometidos na internet. No documento, Moraes também ordenou que a conta fosse bloqueada — mas isso foi atendido pelo X.

Segundo o G1, o STF estipulou multa de R$ 100 mil por dia para o X, por descumprir a exigência. No último outubro, Moraes determinou que fosse calculado o valor corrigido da penalidade a ser paga, que somou R$ 8,1 milhões.

A empresa recorreu, mas o ministro manteve a decisão e determinou, na última quarta-feira (19), o pagamento imediato dos valores.

Quem é Allan dos Santos?

Allan dos Santos é o proprietário do canal Terça Livre, no Youtube. Ele é investigado em inquéritos que apuram ameaças a ministros do STF e a instituições democráticas, além de disseminação de conteúdo falso na internet.

Santos também é suspeito de financiar os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.