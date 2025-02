Empresa de Trump e Rumble entram com ação contra Moraes nos EUA

A empresa Trump Media & Technology Group, comandada pelo presidente americano Donald Trump, e a plataforma Rumble entraram com um processo judicial nos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira (19). A ação foi movida por suposta violação da soberania americana. A informação é do jornal americano The New York Times.

As empresas acusam Moraes de infringir a Primeira Emenda da Constituição americana, que destaca a liberdade de expressão no país, ao determinar que o Rumble remova contas de influenciadores de direita brasileiros. A alegação é de que a determinação descumpriria a legislação do país ao censurar discursos políticos que circulam nos EUA.

Veja também Mundo Papa Francisco é diagnosticado com pneumonia bilateral e segue com quadro complexo, diz Vaticano Mundo Papa Francisco respira sem assistência e tem um coração que 'resiste muito bem', diz Vaticano

O NYT também destacou que o anúncio do processo ocorreu horas após a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outras 32 pessoas por participação na trama golpista.

CEO de plataforma desafio ministro ao Tribunal

Em uma postagem na rede social "X", também nesta manhã, o CEO da Rumble, o empresário canadense Chris Pavlovski, afirmou que não cumprirá as decisões judiciais do ministro. "Rumble não cumprirá suas ordens ilegais. Em vez disso, veremos você no tribunal", escreveu em inglês.

Procurado pelo jornal O Globo, o STF não quis se manifestar sobre o caso.