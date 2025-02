Entenda o que é o Rumble, a plataforma suspensa no Brasil e que processa Alexandre de Moraes nos EUA

A plataforma Rumble, que deve ser suspensa no Brasil após determinação do ministro Alexandre de Moraes, é uma ferramenta de compartilhamento de vídeos, similar ao YouTube. Lançada em 2013 como uma rede social alternativa, ela se tornou popular entre conservadores nos Estados Unidos e acabou se difundindo no mundo.

Segundo o site do Rumble, sua missão é "proteger uma internet livre e aberta". A empresa já se envolveu em diversas polêmicas, inclusive no Brasil, sendo utilizada entre influenciadores de direita que foram banidos de outras redes sociais, como Allan dos Santos, Monark e Rodrigo Constantino.

A plataforma foi citada em processos do Supremo Tribunal Federal (STF) por não remover conteúdos com informações falsas.

De acordo com informações do New York Times, o Rumble tem parceria selada com o Trump Media & Technology Group, empresa de comunicação do presidente Donald Trump.

Viralização do Rumble

O Rumble começou a viralizar após a invasão do Capitólio, em janeiro de 2021, quando apoiadores de Trump tentaram impedir a cerimônia de certificação de Joe Biden. O próprio Trump passou a utilizar a plataforma após ter sido banido de redes sociais como X, YouTube, Instagram e Facebook, por disseminação de informações falsas.

"O Rumble rapidamente abraçou seu novo papel como um refúgio de 'liberdade de expressão' — e viu sua avaliação subir para meio bilhão de dólares praticamente da noite para o dia", diz trecho de matéria veiculada no New York Times.