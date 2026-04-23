Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Sem favoritismo: Cidades do Interior do Ceará prometem disputas voto a voto nas eleições de 2026

Dados eleitorais de 2022 indicam territórios indefinidos para deputados federais. São locais onde alianças municipais e estratégias regionais devem ser decisivas neste ano.

Escrito por
Igor Cavalcante igor.cavalcante@svm.com.br
PontoPoder
Imagem do Plenário da Câmara dos Deputados com parlamentares conversando. Na Mesa, o presidente da Casa, Hugo Motta.
Legenda: Disputa por vaga na Câmara dos Deputados promete ser acirrada no Ceará e domínio sobre bases no Interior deve ser decisivo na disputa.
Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Sem lideranças parlamentares amplamente dominantes e marcados por disputas decididas voto a voto, municípios do Interior do Ceará prometem ser estratégicos nas eleições de 2026. Em cenários onde poucas dezenas de votos separaram os candidatos mais votados em 2022, deputados devem travar novas disputas diretas por bases eleitorais ainda abertas.

Embora os maiores colégios eleitorais do Estado concentrem a atenção de partidos e lideranças pela capacidade de impulsionar mandatos legislativos quase de forma isolada, é no Interior que parte das disputas mais imprevisíveis se desenha. Em municípios de médio e pequeno porte, diferenças mínimas entre candidatos indicam a ausência de favoritismo claro.

Um levantamento realizado pelo PontoPoder reuniu dados eleitorais de 2022 e considerou o desempenho de candidatos à Câmara dos Deputados para mapear municípios onde poucos votos fizeram a diferença. Mais do que episódios pontuais, os números revelam territórios em aberto, onde diferentes lideranças estaduais disputam o mesmo eleitorado e as articulações locais tornam-se ainda mais decisivas.

Voto a voto

É o caso de municípios como São Benedito, Choró e Limoeiro do Norte, que registraram diferenças inferiores a 60 votos entre os dois candidatos mais votados para deputado federal em 2022.

Em São Benedito, a diferença foi de apenas 16 votos. O deputado federal Idilvan Alencar (PSB) superou AJ Albuquerque (PP) por 2.842 a 2.826 votos em um universo de pouco mais de 36 mil eleitores.

Em Choró, o cenário foi semelhante: Yury do Paredão (MDB) venceu Júnior Mano (PSB) por 22 votos, com 2.372 contra 2.350. À época, os dois eram correligionários no PL. No caso de Júnior Mano, havia ainda uma forte articulação com lideranças locais, como o ex-prefeito Marcondes Jucá e o ex-prefeito foragido Bebeto Queiroz.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Sem deputados federais eleitos em 2022, como municípios do CE garantiram recursos sem apoio direto

teaser image
PontoPoder

Após risco de ‘sumir’, PSB e PSDB lideram crescimento partidário no Ceará

Já em Limoeiro do Norte, um dos maiores colégios eleitorais entre os casos analisados, Mauro Filho (União) obteve 6.263 votos, apenas 51 a mais que Dra. Mazé Maia, que somou 6.212. O município contava, naquele pleito, com cerca de 45 mil eleitores.

Outros colégios eleitorais reforçam esse padrão de equilíbrio. Em Abaiara, a diferença entre Eliane Braz (PSD) e André Figueiredo (PDT) foi de 65 votos. Em Potengi, Yury do Paredão superou Idilvan Alencar por 76 votos. Já em Martinópole, AJ Albuquerque ficou à frente de Robério Monteiro (PSB) por 83 votos.

Estratégias diferentes em busca da vitória

O contraste com os maiores colégios eleitorais do Estado é evidente. Em cidades como Fortaleza, Caucaia e Juazeiro do Norte, há candidatos que concentram votações expressivas, capazes de impulsionar, quase isoladamente, o desempenho nas urnas.

Na Capital, esse fenômeno se repete com frequência. A deputada federal Luizianne Lins (Rede), por exemplo, obteve 119.326 votos apenas em Fortaleza — de um total de 182.232 naquele pleito. Situação semelhante ocorreu com Célio Studart, que somou 107.542 votos na cidade, de um total de 205.106.

Já nomes como Idilvan Alencar, AJ Albuquerque e Júnior Mano, que protagonizaram disputas acirradas em municípios do Interior, registraram desempenhos mais modestos na Capital, com votações inferiores a 30 mil votos. 

Nesses casos, a estratégia passa pela pulverização do eleitorado em diferentes regiões do Estado. Em vez de concentrar votos em um único colégio eleitoral, esses parlamentares constroem bases distribuídas, o que garantiu a eles votações superiores a 150 mil votos no Ceará — no caso de Júnior Mano, acima de 215 mil.

Esse modelo reduz a previsibilidade dos resultados e amplia o peso de fatores como articulação política e alianças municipais.

O cenário para o pleito eleitoral deste ano ganha ainda mais relevância diante das mudanças partidárias ocorridas desde 2022, quanto PT e parte do PDT romperam uma aliança histórica no Ceará e alteraram o controle político em diferentes regiões do Estado. As eleições de 2026 serão as primeiras estaduais após a consolidação desse racha no grupo governista.

Se, em 2022, a ruptura mergulhou nomes até então aliados em um cenário de indefinição, o quadro passou a se consolidar — a nível municipal — a partir de 2024, com a oposição se estruturando em torno de siglas como União Brasil, PSDB e PL, enquanto a base governista manteve o PT como eixo e avançou sobre o PSB, que agora divide o protagonismo governista com os petistas.

Nesse novo arranjo, disputas locais tendem a ser ainda mais sensíveis a movimentos pontuais. Em cenários decididos por margens estreitas, o apoio de lideranças municipais — como prefeitos, vereadores e articuladores regionais — pode ser determinante para o resultado.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Imagem do Plenário da Câmara dos Deputados com parlamentares conversando. Na Mesa, o presidente da Casa, Hugo Motta.
PontoPoder

Sem favoritismo: Cidades do Interior do Ceará prometem disputas voto a voto nas eleições de 2026

Dados eleitorais de 2022 indicam territórios indefinidos para deputados federais. São locais onde alianças municipais e estratégias regionais devem ser decisivas neste ano.

Igor Cavalcante
Há 1 hora
Deputados Leur Lomanto Jr, Reginaldo Lopes e Paulo Azi usam paletó e gravata durante sessão na CCJ da Câmara para matéria sobre aprovação do fim da escala 6x1.
PontoPoder

Comissão na Câmara aprova projeto que coloca fim à jornada 6x1 no Brasil; entenda próximos passos

Câmara vai discutir em comissão especial dois modelos diferentes antes de votar no plenário.

Beatriz Matos, de Brasília
22 de Abril de 2026
Policiais militares do Ceará em frente a viaturas.
PontoPoder

Elmano envia à Alece projeto que cria 3,5 mil cargos de soldado da Polícia Militar do Ceará

Objetivo é aproveitar candidatos aprovados no último concurso público da PMCE.

Marcos Moreira
22 de Abril de 2026
Foto da suplente Adriana Pedrosa tomando posse de mandato na Câmara de Fortaleza.
PontoPoder

Adriana Pedrosa assume mandato na Câmara de Fortaleza em rodízio do PT

Parlamentar recebeu 7.153 votos no pleito de 2024.

Bruno Leite
22 de Abril de 2026
Botoões
PontoPoder

O que o fenômeno do voto 'branco' para deputado federal no Ceará em 2022 indica para 2026

25 cidades cearenses tiveram abundância desse sufrágio eleitoral no último pleito.

Milenna Murta*
22 de Abril de 2026
Inácio Aguiar

Advogado Rafael Sá será o novo presidente da ZPE Ceará

Equipamento, voltado a empresas focadas em exportação, é estratégico para a economia do Estado

Inácio Aguiar
22 de Abril de 2026
Jair Bolsonaro de perfil. Ele é um homem idoso, branco e de cabelo grisalho bem penteado para o lado.
PontoPoder

Bolsonaro pede autorização a Moraes para fazer cirurgia no ombro

Por indicação médica, a cirurgia visa a reparação do manguito rotador e de lesões associadas.

Redação
22 de Abril de 2026
Imagem aérea do interior de um plenário, com mesas de madeira e chão azul.
PontoPoder

Entenda o papel e a escolha dos suplentes de senador no sistema político

Essas figuras fazem parte da chapa do parlamentar eleito e o substituem quando necessário.

Milenna Murta* e Beatriz Matos
22 de Abril de 2026
Inácio Aguiar

Pregão bilionário do BNB previsto para esta quarta (22) está na mira do TCU e da oposição

Licitação é para escolher operadoras de programas como Crediamigo e Agroamigo e desperta interesses na política e no setor privado

Inácio Aguiar
22 de Abril de 2026
Lula discursa em evento na Alemanha.
PontoPoder

Lula fala em reciprocidade contra os EUA após expulsão de delegado envolvido no caso Ramagem

Governo estadunidense acusa policial brasileiro de interferência em extradições.

Redação
21 de Abril de 2026
Desembargadora Eva do Amaral Coelho discursa ao microfone em sessão solene, atrás de um púlpito transparente, usando traje cerimonial com faixa tricolor. Ao fundo, integrantes da mesa diretora acompanham a cerimônia sentados, alguns com máscara facial, em uma sala institucional com bandeiras oficiais e um crucifixo na parede.
PontoPoder

Desembargadora com salário de R$ 91 mil diz que categoria entrará em 'escravidão' sem penduricalhos

A magistrada do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) reclamou do fim de benefícios como o auxílio-alimentação.

Redação
21 de Abril de 2026
Interior de uma assembleia, com duas bandeiras do Brail ao centro do local e múltiplas pessoas em pé durante sessão.
PontoPoder

Entenda o papel do deputado estadual na estrutura federativa brasileira

Novos representantes para o cargo serão eleitos no pleito geral de 2026.

Milenna Murta*
21 de Abril de 2026
Plenário da Alece e da Câmara dos deputados em colagem de fotos. Acima, o Legislativo Federal. As imagens são abertas e mostram o plenário das duas casas.
PontoPoder

Após risco de ‘sumir’, PSB e PSDB lideram crescimento partidário no Ceará

Rearranjos partidários, migração de lideranças e novas alianças reposicionaram grupos políticos a cerca de seis meses das eleições.

Igor Cavalcante
21 de Abril de 2026
Vista aérea do acesso a Juazeiro do Norte, com prédios ao fundo. Foto feita ao anoitecer.
PontoPoder

Sem deputados federais eleitos em 2022, como municípios do CE garantiram recursos sem apoio direto

Municípios onde os mais votados não se elegeram recorrem a alianças com deputados e ampliam papel dos prefeitos na busca por emendas.

Igor Cavalcante
20 de Abril de 2026
Foto do Sicário.
PontoPoder

Não houve interferência externa na morte de 'Sicário', cúmplice de Vorcaro, diz PF

Polícia apurava possível instigação ao suicídio.

Redação
19 de Abril de 2026
Cabine de votação, com pessoa negra atrás, vestindo blusa longa azul e calça quadriculada.
PontoPoder

Como funciona o voto em trânsito no sistema eleitoral brasileiro

Categoria é viável para os eleitores que não estiverem em seu domicílio eleitoral no dia do pleito.

Milenna Murta*
19 de Abril de 2026
Pessoa indígena vista de costas, com cocar de penas, observa plenário lotado de uma casa legislativa; ao fundo, público diverso acompanha a sessão, alguns registrando com celulares.
PontoPoder

Novas regras eleitorais buscam incentivar participação indígena nas eleições 2026

Foco é o financiamento e a propaganda em rádio e TV para estas candidaturas.

Luana Barros
19 de Abril de 2026
Ciro Gomes e aliados em evento em Juazeiro do Norte
Inácio Aguiar

Aliados não querem nem ouvir falar em candidatura nacional de Ciro Gomes

Saída do ex-ministro do debate pode fragmentar a oposição no Estado

Inácio Aguiar
19 de Abril de 2026
Desembargador Paulo Regis Botelho em sabatina no Senado Federal
Inácio Aguiar

Desembargador cearense está prestes a assumir cadeira no Conselho Nacional de Justiça

Nome de Paulo Régis Botelho foi aprovado na CCJ e segue para o plenário do Senado

Inácio Aguiar
18 de Abril de 2026
Foto do plenário da Câmara dos Deputados no dia da votação do primeiro turno da PEC.
PontoPoder

CRAS e CREAS poderão ter 1% do orçamento da União com promulgação de PEC que tramita no Congresso

Medida cria um piso constitucional para o financiamento do SUAS e impacta o orçamento do poder público.

Bruno Leite
18 de Abril de 2026