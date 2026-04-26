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Ciro diz que decisão sobre disputar Presidência ou Governo do Ceará será tomada em maio

O presidente do PSDB no Ceará afirmou que avalia convite do partido e pretende anunciar decisão na primeira quinzena.

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Redação producaodiario@svm.com.br
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Ciro Gomes e Áecio Neves apertam as mãos, em frente a um banner do PSDB.
Legenda: Ciro Gomes foi convidado por Aécio Neves para ser candidato a presidente da República pelo PSDB, mas é cotado também para disputa majoritária no Ceará.
Foto: Divulgação/PSDB.

O presidente do PSDB Ceará, Ciro Gomes, cotado para disputar a Presidência da República ou o Governo do Ceará em 2026, disse que deve tomar uma decisão até o final da primeira quinzena de maio. A declaração foi feita durante evento do PSDB em São Paulo, no sábado (25), e confirmada pela assessoria de imprensa do partido no Ceará. 

Na agenda, o ex-ministro voltou a falar sobre suas pretensões políticas. "Se nós estivéssemos conversando a 150 dias atrás, eu não poderia andar mentindo, dizendo que não queria ser presidente do Brasil. Eu quis muito, mas não consegui e, na última eleição, eu me senti profundamente humilhado por uma campanha fascista que negou a mim o direito de disputar. Eu, se tivesse juízo mesmo, não chegaria mais perto dessa quadra política fascista, nem para dar os parabéns, nem os pêsames", disse Ciro, em coletiva de imprensa.

Ciro já disputou a Presidência da República quatro vezes: em 1998, 2002, 2018 e 2022. Na última disputa, ficou em quarto lugar pelo PDT e também teve o pior desempenho no próprio berço eleitoral, onde ficou em terceiro lugar.

Mesmo assim, o ex-governador do Ceará voltou aos holofotes em 2025, após aproximação com o PL no Estado, quando passou a ser cotado como pré-candidato ao Executivo estadual. No final do ano, voltou a se filiar ao PSDB, partido pelo qual foi eleito governador no início dos anos 1990. 

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"Eu me obrigo, por respeito, a pensar e a amadurecer o assunto. Devo, na primeira quinzena de maio, no fim da primeira quinzena, tomar essa decisão", disse Ciro, no sábado (25).

Apesar da mobilização nacional, lideranças do partido, como o ex-senador Tasso Jereissati, têm defendido que Ciro deveria manter a pré-candidatura ao Governo do Ceará

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