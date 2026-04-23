‘Agora é a vez de Ciro ser governador’, diz Tasso sobre plano nacional do PSDB

O ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) afastou a possibilidade de o ex-governador Ciro Gomes (PSDB) disputar, neste ano, a Presidência da República. Segundo ele, Ciro é pré-candidato ao Governo do Ceará e representa uma “esperança que renasce” para a oposição.

“Eu acho que agora é a vez de ele ser governador. Daqui a quatro anos, quem sabe”, disse Jereissati. Ele participou, nesta quinta-feira (23), de um encontro com jovens empresários promovidos pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE).

De acordo com o ex-senador, o tucanato defende o entendimento de que Ciro lidere a chapa oposicionista nas eleições deste ano no Estado.

“Que eu saiba, sim (Ciro é candidato ao Governo do Ceará), e eu espero que sim. O Roberto Cláudio e o Sarto estão aqui, e todos nós estamos nos preparando para que surja uma esperança a partir do que já foi. O Ceará já foi o estado mais respeitado do Brasil, um estado que chamou atenção sob todos os aspectos, e agora vivemos um retrocesso muito grande. E o Ciro é uma esperança que renasce para fazer uma transição para esses mais jovens” Tasso Jereissati (PSDB) Ex-senador

A declaração de Tasso ocorre após convite feito pelo presidente nacional do PSDB, o deputado federal Aécio Neves, para que Ciro volte a disputar a Presidência. Para o ex-senador, no entanto, o momento político do Ceará exige a presença do ex-governador no cenário estadual.

“É por isso que estou tão empolgado com a possibilidade da candidatura do Ciro, porque ele pode reverter esse retrocesso. Ainda é tempo”, afirmou.

Ciro candidato à Presidência?

No último dia 4 de abril, Aécio Neves defendeu publicamente o nome do ex-ministro Ciro Gomes para disputar mais uma eleição presidencial. Desde então, Ciro não confirmou nem descartou a possibilidade.

“Não encontro hoje, no quadro político nacional, alguém com tantas qualificações, tão atualizado em relação à realidade brasileira e com tanta contribuição a dar ao Brasil. Portanto, como presidente nacional do PSDB, apesar de reconhecermos que ele tem hoje um projeto exitoso e muito bem construído no Ceará, Ciro é maior do que as fronteiras do seu grandioso estado”, disse Aécio.

No último dia 15, Ciro foi questionado diretamente sobre o tema. O tucano afirmou que está “amadurecendo” a ideia de disputar o Governo do Ceará. “Cada dia, estou mais inclinado a ser”, completou. Ele acrescentou ainda que o convite para concorrer novamente à Presidência da República “tocou seu coração”.