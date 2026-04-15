Oposição venceu o controle do União PP no CE contra o ‘dinheiro’ e a ‘prepotência’, diz Ciro

O ex-ministro e presidente do PSDB Ceará, Ciro Gomes, afirmou que a oposição no Estado conseguiu vencer os governistas na disputa pelo controle da federação União Progressista “contra o dinheiro" e a "prepotência”. A declaração foi dada durante a posse do novo presidente municipal do União Brasil em Fortaleza, o ex-prefeito Roberto Cláudio, nesta quarta-feira (15).

Ciro criticou o que definiu como tentativas de interferências na condução da federação.

“A nossa linguagem era a humildade, a disciplina, o talento, a coragem, a massa de serviço prestado, o pioneirismo solitário em sustentar a oposição no Ceará, quando todos nós éramos situação, infelizes, mal satisfeitos, o Capitão Wagner estava solitariamente, com as unhas e sua valentia cívica, segurando as pontas”, disse Ciro.

“Pois bem, nós vencemos essa parada contra o dinheiro, contra a prepotência e contra magistrados. Vocês não têm ideia do que eu estou falando. Juízes de cortes superiores do Brasil — porque são aparentados de cidadãos aqui do Ceará — andaram interferindo, chantageando e constrangendo” Ciro Gomes Presidente do PSDB Ceará

A disputa pelo comando da União Progressista no Ceará ocorreu impulsionada pela janela partidária e pela própria formalização do bloco entre União Brasil e Progressistas.

A federação se tornou peça estratégica para as eleições deste ano. No Estado, o comando político da aliança ficou com o ex-deputado federal Capitão Wagner, aliado de Ciro e um dos principais nomes da oposição ao governador Elmano de Freitas (PT). Contudo, as presidências do União Brasil e do PP ficaram com os deputados Moses Rodrigues (União) e AJ Albuquerque (PP), aliados do governador.

“Esse é um ato de uma vitória que nós não queremos comemorar, mas é necessário que seja registrada. É uma vitória da tenacidade, da disciplina e da humildade — quase no ponto da humilhação — que o Capitão Wagner suportou para nos dar esse momento importantíssimo de vitória”, ressaltou o tucano.

Ciro candidato em 2026?

Ainda sem confirmar a candidatura para o pleito deste ano, o tucano disse que está “amadurecendo” a ideia de disputar o Governo do Ceará. “Cada dia (estou) mais inclinado a ser”, completou. Ciro disse ainda que o convite para concorrer novamente à Presidência da República tocou seu coração.

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Independentemente de sua eventual candidatura neste ano, o político defendeu a necessidade de união entre os diferentes grupos oposicionistas.

“Nós vamos precisar juntar todo mundo para ter alguma esperança de enfrentar o crime organizado. As facções criminosas não serão resolvidas sem um arco muito amplo de forças (...), porque está tudo contaminado”, disse. “Há pedaços importantes, relevantes, até majoritários, ainda de tecido institucional sadio no Ceará, mas o tempo de impunidade das facções criminosas aqui, o grau da contaminação, avançou para a política. Entrou onde não se suspeita”, completou.