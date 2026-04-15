Roberto Cláudio assume presidência do União em Fortaleza: 'Me cerco de esperança'

O ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio assumiu, nesta quarta-feira (15), a presidência do diretório municipal do União Brasil na Capital. O ato de posse ocorreu na sede da legenda, em Fortaleza. Em sua primeira fala na nova função, o político defendeu a união do grupo oposicionista no Ceará. O evento contou com a presença do presidente da federação União Progressista, Capitão Wagner, o presidente do PSDB Ceará, Ciro Gomes.

“Esse não é só um ato protocolar, não é só um cargo burocrático-partidário, é um momento em que eu me cerco de esperança. A esperança de que a liderança do Ciro, unida com a força dessa gente toda que está aqui hoje, possa dar ao Ceará a esperança de um novo caminho”, disse.

Além do ex-mandatário na presidência, o diretório conta com a deputada federal Dayany Bittencourt como vice-presidente. Também integram a executiva nomes como o do deputado federal Mauro Filho (secretário), o ex-vereador Lúcio Bruno (secretário adjunto), o suplente de senador Prisco Bezerra (tesoureiro) e a ex-primeira-dama Carolina Bezerra (tesoureira adjunta).

O vereador Soldado Noelio, o médico-veterinário Nélio Batista de Morais e a secretária parlamentar Laenes Rabelo completam a lista de membros.

“A nossa primeira tarefa é somar (...) O União Brasil já tem um time muito forte aqui em Fortaleza, e eu venho, junto com meus amigos, para contribuir com essa força”, disse.

Ao tratar do cenário político estadual, ele defendeu a união de grupos de oposição como alternativa ao atual grupo governista.

“O que há o tempo inteiro é a tentativa de fazer acordos políticos hegemônicos que tentam calar e cooptar a oposição, que tentam ganhar a eleição por W.O. Pois bem, agora há uma união que parecia improvável, que até persevera com diferenças de opiniões com diferenças de opiniões em algumas dimensões da vida do Brasil, mas uma união que tem o propósito de dizer a esse povo que eles não são donos do Ceará” Roberto Cláudio Presidente municipal do União Brasil em Fortaleza

Roberto Cláudio também enfatizou que a construção do projeto da oposição será compartilhada entre os integrantes da sigla e aliados em outras legendas. “Nada que eu fiz na vida eu fiz só. A gente faz em equipe, em time (...) Queremos ter um partido forte eleitoralmente, que possa ajudar a eleger deputados estaduais e federais, um senador da República e, sobretudo, contribuir para um projeto de futuro para o Ceará”, disse.

Disputa pelo controle da federação e divisão interna

A chegada de Roberto Cláudio ao comando municipal do partido ocorre após meses de articulação política. O ex-prefeito anunciou a decisão de se filiar ao União Brasil ainda em junho do ano passado. Quatro meses depois, ainda sem a adesão formal à sigla, ele foi indicado ao posto de presidente municipal pelo então presidente da legenda no Ceará, Capitão Wagner (União).

Logo em seguida, nacionalmente, o partido mergulhou nas negociações para montar uma federação com o PP, formando a União Progressista. As tratativas despertaram o interesse do grupo governista em assumir o controle do arranjo no Ceará. Após intensas negociações, as negociações terminaram com Capitão Wagner na presidência estadual da federação e os deputados federais Moses Rodrigues e AJ Albuquerque — ambos governistas — escolhidos para o comando estadual do União Brasil e o PP, respectivamente.

O acordo político que viabilizou a federação incluiu a liberação para que filiados apoiem diferentes candidaturas ao Governo do Ceará, independentemente da posição oficial da aliança. Além disso, a negociação envolveu a indicação de Moses Rodrigues para a liderança da federação.