Ciro espera definição do PL para compor chapa majoritária no Ceará: 'minha tropa tá pronta'

Articulando uma provável candidatura ao Palácio da Abolição, o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) afirmou, nesta terça-feira (14), durante um evento do seu partido em Brasília, que aguarda a definição do Partido Liberal (PL) sobre a participação numa aliança visando a formação de uma chapa majoritária de oposição na eleição de outubro.

O político lembrou que as articulações com a sigla liberal "estão suspensas" por ordem do diretório nacional, mas que seu grupo está alinhado. "Minha tropa tá pronta, o modelo de chapa está pronto e tem uma vaga à disposição para uma aliança, mas no tempo que eles acharem prudente", ponderou.

De acordo com ele, a vaga que está disponível na majoritária é a de senador. E quando indagado sobre ao lançamento da sua candidatura para a cadeira de governador do Ceará, cargo que ocupou entre 1991 e 1994, ele afirmou estar "quase decidido".

Nomes do PL Ceará ao Senado

O Partido Liberal não acertou as alianças quanto a quem vai apoiar para concorrer ao Governo do Ceará e segue empreendendo somente candidaturas ao Legislativo federal.

Em março deste ano, ao ser questionado acerca de uma eventual aliança com Ciro, André Fernandes, presidente estadual do PL, disse que ainda "não tem nada definido" sobre quem Flávio Bolsonaro vai formar palanque no território cearense durante a corrida eleitoral para o Executivo estadual.

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Atualmente, dois nomes estão disputando internamente o posto de representante do PL Ceará na corrida eleitoral por uma cadeira no Senado Federal, a vereadora fortalezense Priscila Costa e o deputado estadual Alcides Fernandes.

Alcides tem recebido apoio dos colegas do PL Ceará, inclusive sendo apontado como único pré-candidato do partido como senador no estado. A definição ocorreu em reunião realizada no final de março.

Mas Priscila tem contestado a definição sobre uma candidatura única e declarado que há "tentativas de silenciamento" da sua pré-candidatura. A política teve o nome lançado por Michelle Bolsonaro em setembro do ano passado.

Suspensão do acordo

O diretório estadual do PL chegou a empreender tratativas para apoiar Ciro Gomes como o representante de uma frente ampla oposicionista, mas divergências partidárias fizeram a sigla recuar.

Em dezembro, após desacordo entre o deputado federal e presidente do PL Ceará André Fernandes e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, presidente nacional do PL Mulher, a cúpula nacional da legenda suspendeu as negociações com o representante do clã Ferreira Gomes.

A articulação havia sido alvo de críticas feitas por Michelle durante o lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo) para governador do Ceará, em Fortaleza, no início daquele mês.

Na ocasião, a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que André Fernandes e seus aliados "se precipitaram" ao articular aliança com o tucano. "Fazer aliança com o homem que é contra o maior líder da direita, isso não dá", ressaltou.

A fala foi rebatida pelo dirigente partidário durante uma entrevista concedida naquele mesmo evento. "Não aceito que venha alguém de fora dizer que é precipitado ou é errado", afirmou André.