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Tasso fala sobre conversas com Cid Gomes e sinaliza articulação para aproximação pessoal com Ciro

O tucano conversou com a imprensa durante evento voltado para a construção civil.

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PontoPoder
Homem idoso, de cabelos grisalhos e expressão séria, fala com a imprensa enquanto é cercado por repórteres. Vários microfones coloridos com logotipos de emissoras estão próximos ao seu rosto. Ao fundo, outras pessoas e um ambiente interno desfocado.
Legenda: Ele informou que, mesmo que “ainda” estejam em lados opostos na política partidária, nunca deixou de conversar com Cid.
Foto: Fabiane de Paula.

Dada a pré-candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao Governo do Ceará e a presença do irmão Cid Gomes (PSB) na coordenação da campanha do governador Elmano de Freitas (PT), uma eventual união “vai depender do jogo”. Essa é a avaliação do ex-senador Tasso Jereissati (PSDB), em entrevista nesta quinta-feira (23), durante evento voltado para a construção civil.

Ele informou que, mesmo que “ainda” estejam em lados opostos na política partidária, nunca deixou de conversar com Cid

Eu sei que ele está passando um momento complicado. Tem um irmão dele como pré-candidato – que ele sempre admirou, que sempre respeitou e que foi a referência da vida pública dele – de um lado da política e ele ainda de outro lado. Então, é um momento difícil e nós conversamos. Aproximação pessoal, sim; união vai depender do jogo.
Tasso Jereissati (PSDB)
Ex-senador e ex-governador do Ceará

Na mesma ocasião, Tasso afastou a possibilidade de Ciro disputar, neste ano, a Presidência da República, como é a vontade do presidente nacional do PSDB, Aécio Neves. “Eu acho que agora é a vez de ele ser governador. Daqui a quatro anos, quem sabe”, disse o ex-senador. 

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