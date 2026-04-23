Tasso fala sobre conversas com Cid Gomes e sinaliza articulação para aproximação pessoal com Ciro

Dada a pré-candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao Governo do Ceará e a presença do irmão Cid Gomes (PSB) na coordenação da campanha do governador Elmano de Freitas (PT), uma eventual união “vai depender do jogo”. Essa é a avaliação do ex-senador Tasso Jereissati (PSDB), em entrevista nesta quinta-feira (23), durante evento voltado para a construção civil.

Ele informou que, mesmo que “ainda” estejam em lados opostos na política partidária, nunca deixou de conversar com Cid.

Eu sei que ele está passando um momento complicado. Tem um irmão dele como pré-candidato – que ele sempre admirou, que sempre respeitou e que foi a referência da vida pública dele – de um lado da política e ele ainda de outro lado. Então, é um momento difícil e nós conversamos. Aproximação pessoal, sim; união vai depender do jogo. Tasso Jereissati (PSDB) Ex-senador e ex-governador do Ceará

Na mesma ocasião, Tasso afastou a possibilidade de Ciro disputar, neste ano, a Presidência da República, como é a vontade do presidente nacional do PSDB, Aécio Neves. “Eu acho que agora é a vez de ele ser governador. Daqui a quatro anos, quem sabe”, disse o ex-senador.

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Tasso Jereissati se despediu do Senado em 2023 e, desde então, tem trabalhado nos bastidores. Foi ele quem costurou o retorno de Ciro Gomes ao PSDB.