Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Oposição se reúne na Alece e reafirma apoio a Ciro e a Alcides em 2026

Embate público entre André Fernandes e Michelle Bolsonaro pautou encontro do grupo na Assembleia Legislativa do Ceará.

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
PontoPoder
Foto mostra deputados durante o Café da Oposição nesta terça-feira (2).
Legenda: Café da Oposição da Alece virou ato em apoio a Alcides Fernandes e Ciro Gomes.
Foto: Marcos Moreira/SVM.

Os deputados da oposição da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) reafirmaram o apoio às possíveis candidaturas de Ciro Gomes (PSDB) ao Governo e de Alcides Fernandes (PL) ao Senado em 2026, durante o encontro semanal do grupo nesta terça-feira (2). A postura ocorre em resposta ao embate público protagonizado por Michelle Bolsonaro (PL) e André Fernandes (PL) no último domingo (30). 

Durante o lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo) ao Governo, a ex-primeira-dama disse ser "precipitada" uma aliança da oposição com Ciro, ao defender Girão como nome da direita para a disputa. Na sequência, André rebateu afirmando ter aval de Bolsonaro para as negociações com o tucano e que não iria aceitar “alguém de fora” dizer que era errado. 

O conflito também ganhou repercussão nacional, a partir de posicionamentos dos filhos do ex-presidente e de outros aliados da oposição em apoio a André. Além disso, como mostrou o PontoPoder, nomes do grupo afirmam que a posição de Michelle seria mais uma movimentação em torno da pré-candidatura da vereadora de Fortaleza Priscila Costa (PL) ao Senado, em detrimento da postulação de Alcides — pai do deputado federal cearense.

Por conta disso, o encontro semanal do grupo na Alece tornou-se um momento de falas dos parlamentares em apoio a Alcides e Ciro, além da liderança de André Fernandes, que preside o PL no Ceará. 

Presente no “Café da Oposição”, mesmo estando de licença da Alece, Alcides Fernandes classificou o episódio de “pequena avalanche” e confirmou que André deve participar de uma reunião em Brasília-DF, nesta terça-feira (2), com Michelle Bolsonaro e o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, para aparar as arestas do partido. 

Ao mesmo tempo, Alcides confessou que o momento foi de “dor”, mas que recebeu muitos contatos em solidariedade. “Eu vou me encontrar com a Michelle talvez nas estradas da vida, mas antes de encontrar, eu já quero dizer a ela que eu perdoo tudo que você já falou”, ponderou o parlamentar. 

Veja também

teaser image
PontoPoder

Oposição no Ceará isola Michelle Bolsonaro por críticas de aliança do PL com Ciro Gomes

teaser image
PontoPoder

‘Vocês se precipitaram’ diz Michelle Bolsonaro a André Fernandes sobre aliança com Ciro Gomes

teaser image
PontoPoder

André Fernandes rebate Michelle sobre Ciro: 'Não aceito alguém de fora dizer que é precipitado'

Por outro lado, o deputado também reafirmou o endosso a Ciro Gomes, mostrando solidariedade aos “ataques” que o ex-ministro recebeu no evento de Girão. Alcides avalia que havia convidados tentando “levantar o nome” diante da ex-primeira-dama. 

“Falaram que o Ciro estava criticando a prisão de Bolsonaro, Ciro não falou nada. A gente teve que engolir ali tudo. Foram tantas pancadas, o Ciro já tem levado pancada demais, até de gente da sua família. Pessoal da esquerda do PT. Ainda mais vem um bocado de deputados desinformados, eu acho que para levantar o nome para dona Michelle ver quem é que fala mais, quem é que bate mais. Mas o campo aqui do estado do Ceará, quem conhece somos nós. O estado do Ceará precisa mudar e é pra já. Então o nome se chama Ciro Gomes”
Alcides Fernandes
Deputado estadual do PL

Foto mostra deputados durante o Café da Oposição nesta terça-feira (2).
Legenda: Deputados reforçaram pré-candidatura de Alcides ao Senado em meio ao embate entre Michelle e André.
Foto: Marcos Moreira/SVM.

CRÍTICAS INTERNAS DO PL

Líder do PL na Assembleia, a deputada estadual Dra. Silvana fez questão de abrir o encontro do grupo reforçando críticas à postura de Michelle Bolsonaro. "Posso até perder hoje a liderança do PL, mas eu quero deixar claro para a população do Estado do Ceará, que o que o PL sofreu anteontem foi tão horrível que eu me sinto na obrigação de defender aquele que é, sim, a maior liderança no estado do Ceará, André Fernandes”, pontuou. 

A parlamentar também voltou a reafirmar que, internamente, a pré-candidatura de Alcides Fernandes ao Senado já estava acertada junto a Jair Bolsonaro desde o início do ano. 

"Por conta do momento difícil, quero eu crer, que Michelle Bolsonaro esteja passando, ela realmente passou das estribeiras, passou do limite e desrespeitou todas as lideranças locais, que ficar calado diante disso seria bestial da minha parte. Eu sou uma líder, ela é uma líder, mas entendendo da minha pequenez, se resolve problema de partido, é dentro do partido, não causando aquele constrangimento, querendo emplacar o nome da Priscila Costa em cima do nome do pastor Alcides que já estava acordado”
Dra. Silvana
Deputada estadual e líder do PL na Alece

APOIO A CIRO

Nesta terça-feira (2), também participaram do “Café da Oposição”, Queiroz Filho (PDT), Felipe Mota (União), Lucinildo Frota (PDT), Cláudio Pinho (PDT), Antônio Henrique (PDT) e Pedro Matos (Avante), além do suplente David Vasconcellos (PL). 

Anfitrião do encontro em seu gabinete, Claúdio Pinho foi um dos que saiu em defesa das possíveis postulações de Ciro e Alcides. O deputado relembrou, então, do acordo que vinha sendo articulado desde a visita do ex-ministro ao ‘Café da Oposição’, quando ele disse apoiar o pai de André para o Senado.  

“Ali já estava certo na cabeça de nós, parlamentares, e que fazemos o bloco de oposição no estado do Ceará, que teríamos um candidato a senador que seria indicado pelo PL, que seria o deputado Alcides. E que a questão do governador, nós estaríamos trabalhando para que o Ciro viesse a aceitar”, pontuou Cláudio Pinho.

O parlamentar finalizou dizendo que as articulações passam, ainda, pelo deputado André Fernandes, pelo presidente do União no Ceará, o ex-deputado federal Capitão Wagner, e pelo ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (União).

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Foto mostra deputados durante o Café da Oposição nesta terça-feira (2).
PontoPoder

Oposição se reúne na Alece e reafirma apoio a Ciro e a Alcides em 2026

Embate público entre André Fernandes e Michelle Bolsonaro pautou encontro do grupo na Assembleia Legislativa do Ceará.

Marcos Moreira
Há 32 minutos
Trump e Lula apertam as mãos durante encontro. Imagem usada em matéria sobre a ligação feita entre os dois líderes.
PontoPoder

Lula liga para Trump, pede celeridade nas negociações sobre tarifaço e apoio no combate às facções

O telefonema entre os chefes de Estado durou cerca de 40 minutos.

Redação
Há 1 hora
Imagem de Carla Zambelli, para matéria sobre cassação.
PontoPoder

Relator apresenta parecer contra cassação de Carla Zambelli

Deputada foi condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Redação
Há 1 hora
Senador Carlos Viana durante a CPMI.
PontoPoder

CPI do INSS pede prisão de ex-coordenador

Jucimar Fonseca da Silva, que era responsável por pagamentos e benefícios do programa previdenciário, foi solto após pagar fiança.

Redação
Há 2 horas
Inácio Aguiar

Sem Jair, disputa entre Michelle e os filhos do ex-presidente tende a dividir o bolsonarismo

Episódio ocorrido no Ceará não foi o primeiro em que a ex-primeira-dama demonstrou que não vai ficar a reboque dos enteados

Inácio Aguiar
Há 2 horas
Três quadros mostram uma briga noturna em frente a um portão de grades metálicas, com um carro branco iluminado ao fundo. No primeiro quadro, duas pessoas parecem se aproximar ou discutir. No segundo, uma pessoa no chão é chutada por outra. No terceiro, duas pessoas continuam trocando golpes enquanto uma terceira tenta intervir.
PontoPoder

Prefeito de Palmácia troca socos com irmão do prefeito de Pacoti

O motivo seria suposto ataque sofrido pela esposa de Marcondes Barbosa, gestor municipal de Palmácia.

Luana Barros
02 de Dezembro de 2025
Foto de entregador do Ifood em Fortaleza.
PontoPoder

Evandro manda para Câmara de Fortaleza projeto que reduz IPVA de motociclistas de aplicativo

Proposição pode beneficiar proprietários de veículos de até 160 cilindradas com isenção de 50% do tributo.

Bruno Leite
02 de Dezembro de 2025
Michelle Bolsonaro em pé sobre o palco, segurando um microfone e discursando para uma plateia lotada que a filma com celulares. Ela veste camiseta azul com estampa verde e amarela. Ao fundo, pessoas sentadas e um telão exibindo a imagem de um homem. Na frente do palco, arranjos de plantas decorativas. Uma câmera profissional grava a cena do lado direito.
PontoPoder

Michelle pede perdão a filhos de Bolsonaro, mas critica apoio a Ciro: 'Tenho direito de não aceitar'

Durante evento em Fortaleza, a ex-primeira-dama deu 'bronca' em André Fernandes pela aliança com ex-ministro.

Luana Barros
02 de Dezembro de 2025
André Fernandes e Michelle Bolsonaro durante lançamento de pré-candidatura de Eduardo Girão ao Governo do Ceará.
PontoPoder

Oposição no Ceará isola Michelle Bolsonaro por críticas de aliança do PL com Ciro Gomes

Políticos reforçam liderança de André Fernandes pelo projeto de união do grupo, sob a chancela dos filhos do ex-presidente.

Marcos Moreira, Bruno Leite e Luana Barros
02 de Dezembro de 2025
Lula e Jorge Messias em foto.
PontoPoder

‘Silêncio’: Dino comenta indicação de Messias ao STF

Jorge Messias é de Recife, doutor em Direito e Advogado-Geral da União.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Moraes determina que a PF realize laudo médico para comprovar o Alzheimer alegado pelo General Heleno, que aparece abatido na imagem.
PontoPoder

Moraes pede laudo da PF sobre Alzheimer de Heleno

Ele teria a doença desde 2018.

Redação
01 de Dezembro de 2025
foto do deputado Alexandre Ramagem em Câmara.
PontoPoder

Alexandre Ramagem tem salário de R$ 46,3 mil bloqueado pela Câmara

Corte dos valores ocorreu por determinação do ministro Alexandre de Moraes.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Foto do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, na Câmara Municipal.
PontoPoder

Evandro Leitão veta 2 trechos do Plano Diretor e envia para Câmara de Fortaleza

Prefeito impôs veto a artigo do texto original e numa alteração proposta por vereadores.

Bruno Leite
01 de Dezembro de 2025
Jair, Eduardo, Carlos e Flávio Bolsonaro posam lado a lado em uma sala com painéis de madeira; três deles usam terno e gravata, enquanto um veste blazer e camiseta. Todos olham diretamente para a câmera. Imagem usada em matéria sobre filhos defenderem André Fernandes após declarações de Michelle.
PontoPoder

Filhos de Bolsonaro saem em defesa de André Fernandes após críticas de Michelle a aliança com Ciro

Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro criticaram a madrasta e reforçaram que decisão é do pai.

Luana Barros
01 de Dezembro de 2025
Retrato da prefeita Ana Afif Queiroz sorrindo, sentada à mesa, sobre fundo artístico com cores amarelas e elementos gráficos; ao fundo, uma foto em preto e branco de Cascavel (CE) e o texto “Prefeitas do Ceará”
PontoPoder

Ana Afif Queiroz: entre a herança política e a criação do próprio legado em Cascavel

O PontoPoder conta a trajetória da gestora municipal com forte raiz familiar na trajetória.

Luana Barros
01 de Dezembro de 2025
Lula em captura de tela durante cadeia nacional de rádio e TV.
PontoPoder

Em pronunciamento, Lula celebra isenção do Imposto de Renda e promete tributar super-ricos

Presidente reforça discurso de justiça tributária e apresenta mudança como marco no enfrentamento à desigualdade.

Redação
30 de Novembro de 2025
Davi Alcolumbre gesticula durante sessão no Congresso.
PontoPoder

Presidente do Senado critica governo por demora no envio da indicação de Messias ao STF

Alcolumbre acusa o Executivo de tentar desmoralizar outros poderes.

Redação
30 de Novembro de 2025
Foto que contém várias pessoas, mas com destaque para Michelle Bolsonaro em primeiro plano, de camisa azul, e André Fernandes, ao fundo, de camisa preta. Imagem usada em matéria sobre filhos do ex-presidente defenderem político cearense após declarações da ex-primeira-dama.
PontoPoder

André Fernandes rebate Michelle sobre Ciro: 'Não aceito alguém de fora dizer que é precipitado'

Esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro criticou o deputado federal por aliança com o ex-governador.

Luana Barros e Luciano Rodrigues
30 de Novembro de 2025
PontoPoder

‘Vocês se precipitaram’ diz Michelle Bolsonaro a André Fernandes sobre aliança com Ciro Gomes

A fala crítica aos aliados bolsonaristas ocorreu no lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão ao Governo do Ceará.

Luana Barros e Thatiany Nascimento
30 de Novembro de 2025
Eduardo Girão de camiseta verde fala com a imprensa em um auditório. Ele está cercado por vários microfones e jornalistas, enquanto outras pessoas aparecem desfocadas ao fundo.
PontoPoder

Michele Bolsonaro cobra ‘aliança’ com pré-candidatura de Eduardo Girão no Ceará: ‘A direita é Girão’

Ex-primeira-dama defendeu nome de senador como candidato ao Governo do Estado.

Luana Barros e Nicolas Paulino
30 de Novembro de 2025