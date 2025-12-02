Oposição se reúne na Alece e reafirma apoio a Ciro e a Alcides em 2026

Os deputados da oposição da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) reafirmaram o apoio às possíveis candidaturas de Ciro Gomes (PSDB) ao Governo e de Alcides Fernandes (PL) ao Senado em 2026, durante o encontro semanal do grupo nesta terça-feira (2). A postura ocorre em resposta ao embate público protagonizado por Michelle Bolsonaro (PL) e André Fernandes (PL) no último domingo (30).

Durante o lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo) ao Governo, a ex-primeira-dama disse ser "precipitada" uma aliança da oposição com Ciro, ao defender Girão como nome da direita para a disputa. Na sequência, André rebateu afirmando ter aval de Bolsonaro para as negociações com o tucano e que não iria aceitar “alguém de fora” dizer que era errado.

O conflito também ganhou repercussão nacional, a partir de posicionamentos dos filhos do ex-presidente e de outros aliados da oposição em apoio a André. Além disso, como mostrou o PontoPoder, nomes do grupo afirmam que a posição de Michelle seria mais uma movimentação em torno da pré-candidatura da vereadora de Fortaleza Priscila Costa (PL) ao Senado, em detrimento da postulação de Alcides — pai do deputado federal cearense.

Por conta disso, o encontro semanal do grupo na Alece tornou-se um momento de falas dos parlamentares em apoio a Alcides e Ciro, além da liderança de André Fernandes, que preside o PL no Ceará.

Presente no “Café da Oposição”, mesmo estando de licença da Alece, Alcides Fernandes classificou o episódio de “pequena avalanche” e confirmou que André deve participar de uma reunião em Brasília-DF, nesta terça-feira (2), com Michelle Bolsonaro e o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, para aparar as arestas do partido.

Ao mesmo tempo, Alcides confessou que o momento foi de “dor”, mas que recebeu muitos contatos em solidariedade. “Eu vou me encontrar com a Michelle talvez nas estradas da vida, mas antes de encontrar, eu já quero dizer a ela que eu perdoo tudo que você já falou”, ponderou o parlamentar.

Por outro lado, o deputado também reafirmou o endosso a Ciro Gomes, mostrando solidariedade aos “ataques” que o ex-ministro recebeu no evento de Girão. Alcides avalia que havia convidados tentando “levantar o nome” diante da ex-primeira-dama.

“Falaram que o Ciro estava criticando a prisão de Bolsonaro, Ciro não falou nada. A gente teve que engolir ali tudo. Foram tantas pancadas, o Ciro já tem levado pancada demais, até de gente da sua família. Pessoal da esquerda do PT. Ainda mais vem um bocado de deputados desinformados, eu acho que para levantar o nome para dona Michelle ver quem é que fala mais, quem é que bate mais. Mas o campo aqui do estado do Ceará, quem conhece somos nós. O estado do Ceará precisa mudar e é pra já. Então o nome se chama Ciro Gomes” Alcides Fernandes Deputado estadual do PL

Legenda: Deputados reforçaram pré-candidatura de Alcides ao Senado em meio ao embate entre Michelle e André. Foto: Marcos Moreira/SVM.

CRÍTICAS INTERNAS DO PL

Líder do PL na Assembleia, a deputada estadual Dra. Silvana fez questão de abrir o encontro do grupo reforçando críticas à postura de Michelle Bolsonaro. "Posso até perder hoje a liderança do PL, mas eu quero deixar claro para a população do Estado do Ceará, que o que o PL sofreu anteontem foi tão horrível que eu me sinto na obrigação de defender aquele que é, sim, a maior liderança no estado do Ceará, André Fernandes”, pontuou.

A parlamentar também voltou a reafirmar que, internamente, a pré-candidatura de Alcides Fernandes ao Senado já estava acertada junto a Jair Bolsonaro desde o início do ano.

"Por conta do momento difícil, quero eu crer, que Michelle Bolsonaro esteja passando, ela realmente passou das estribeiras, passou do limite e desrespeitou todas as lideranças locais, que ficar calado diante disso seria bestial da minha parte. Eu sou uma líder, ela é uma líder, mas entendendo da minha pequenez, se resolve problema de partido, é dentro do partido, não causando aquele constrangimento, querendo emplacar o nome da Priscila Costa em cima do nome do pastor Alcides que já estava acordado” Dra. Silvana Deputada estadual e líder do PL na Alece

APOIO A CIRO

Nesta terça-feira (2), também participaram do “Café da Oposição”, Queiroz Filho (PDT), Felipe Mota (União), Lucinildo Frota (PDT), Cláudio Pinho (PDT), Antônio Henrique (PDT) e Pedro Matos (Avante), além do suplente David Vasconcellos (PL).

Anfitrião do encontro em seu gabinete, Claúdio Pinho foi um dos que saiu em defesa das possíveis postulações de Ciro e Alcides. O deputado relembrou, então, do acordo que vinha sendo articulado desde a visita do ex-ministro ao ‘Café da Oposição’, quando ele disse apoiar o pai de André para o Senado.

“Ali já estava certo na cabeça de nós, parlamentares, e que fazemos o bloco de oposição no estado do Ceará, que teríamos um candidato a senador que seria indicado pelo PL, que seria o deputado Alcides. E que a questão do governador, nós estaríamos trabalhando para que o Ciro viesse a aceitar”, pontuou Cláudio Pinho.

O parlamentar finalizou dizendo que as articulações passam, ainda, pelo deputado André Fernandes, pelo presidente do União no Ceará, o ex-deputado federal Capitão Wagner, e pelo ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (União).