Ceará x São Bernardo na Série B do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Ceará e São Bernardo se enfrentam neste sábado (21) na Série B do Brasileirão 2026, em partida válida pela primeira rodada da segunda divisão. O jogo será às 18h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

A partida estava agendada para às 16 horas, mas na noite de sexta-feira (20), a CBF alterou o horário da partida. O motivo foi que a delegação do São Bernardo enfrentou problemas logísticos no deslocamento para a capital cearense.

Curiosamente, as duas equipes se enfrentaram nesta semana, na última terça-feira (17), em jogo válido pela Copa do Brasil. O Vozão levou a melhor e venceu o adversário paulista nos pênaltis, confirmando classificação para a quinta fase da competição nacional.

Agora, os dois times mudam o foco a se enfrentam pela Série B do Brasileirão. O Vovô joga em casa, diante do seu torcedor, e quer fazer valer o mando de campo para somar os primeiros pontos na luta pelo acesso à elite do Campeonato Brasileiro, principal objetivo do clube na temporada.

ONDE ASSISTIR

- Rede TV

- ⁠ESPN e Disney+

- ⁠Canal GOAT

- ⁠Verdinha FM 92.5 e Canal do Jogada no YouTube, além de tempo real no Diário do Nordeste

PALPITES

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COMO CHEGAM OS TIMES

O Ceará chega motivado para a estreia na Série B depois de vencer e eliminar o próprio São Bernardo na Copa do Brasil. Por isso, a tendência é que o técnico Mozart repita o mesmo time titular que entrou em campo na última terça-feira (17).

Seguem no departamento médico o volante Dieguinho e o atacante Pedro Henrique. A expectativa é que os dois jogadores retornem a ficar como opção para Mozart em um período de três semanas. Dieguinho já está treinando com bola.

Do lado do São Bernardo, o técnico Ricardo Catalá deve manter a base do time que entrou em campo contra o Ceará na Copa do Brasil. A equipe não tem desfalques para esta partida e busca somar pontos fora de casa na abertura da Série B.

Entre os principais destaques da equipe paulista estão o zagueiro Matheus Salustiano, que fez boa atuação contra o Ceará na Copa do Brasil, além do atacante Fabrício Daniel, principal referência ofensiva da equipe paulista.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Richard; Rafael Ramos, Eder, Luizão e Fernando; Lucas Lima, Zanocelo e Vina; Matheusinho, Matheus Araújo e Wendel Silva. Técnico: Mozart.

São Bernardo: Alex Alves; Rodrigo Fereira, Matheus Salustiano, Augusto e Pará; Marcão Silva, Júnior Urso e João Paulo; Pablo Dyego, Daniel Amorim e Fabrício Daniel. Técnico: Ricardo Catalá.

CEARÁ X SÃO BERNARDO | FICHA TÉCNICA

Competição: 1ª rodada da Série B do Brasileirão 2026

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 21/03/2026 (sábado)

Horário: 18h (de Brasília)