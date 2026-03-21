Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (21)
Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (21) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista os jogos, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SÁBADO (21)
Campeonato Inglês Feminino
- 9h - Manchester City (F) x Tottenham (F) — Canal GOAT, Xsports, ESPN 3 e Disney+
- 9h - London City (F) x Chelsea (F) — Canal GOAT
Campeonato Inglês
- 9h30 - Brighton x Liverpool — ESPN e Disney+
- 12h - Fulham x Burnley — Disney+
- 14h30 - Everton x Chelsea — Xsports e Disney+
- 17h - Leeds United x Brentford — Disney+
Campeonato Espanhol
- 10h - Elche x Mallorca — Disney+
- 12h15 - Espanyol x Getafe — Disney+
- 14h30 - Osasuna x Girona — Disney+
- 14h30 - Levante x Real Oviedo — Disney+
- 17h - Sevilla x Valencia — Disney+
Campeonato Italiano
- 11h - Parma x Cremonese — Disney+
- 14h - Milan x Torino — ESPN e Disney+
- 16h45 - Juventus x Sassuolo — ESPN 4 e Disney+
Campeonato Alemão
- 11h30 - Bayern de Munique x Union Berlin — Canal GOAT, Xsports, Sportv e OneFootball
- 11h30 - Wolfsburg x Werder Bremen — OneFootball
- 11h30 - Heidenheim x Bayer Leverkusen — Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
- 11h30 - Colônia x Borussia Monchengladbach — OneFootball
- 14h30 - Borussia Dortmund x Hamburgo — SportyNet, CazéTV e OneFootball
Campeonato Português
- 12h30 - Famalicão x Nacional da Madeira — Disney+
- 12h30 - Moreirense x Arouca — Disney+
- 15h - Benfica x Vitória de Guimarães — Disney+
- 15h - Santa Clara x Gil Vicente — Disney+
- 17h30 - Tondela x AVS — Disney+
Campeonato Francês
- 13h - Toulouse x Lorient — CazéTV
- 15h - Auxerre x Brest — CazéTV
- 17h - Nice x PSG — CazéTV
MLS
- 14h - Toronto FC x Columbus Crew — AppleTV
- 17h30 - Philadelphia Union x Chicago Fire — AppleTV
- 19h15 - Nashville x Orlando City — AppleTV
- 20h30 - Atlanta United x DC United — AppleTV
- 20h30 - Charlotte x New York Red Bulls — AppleTV
- 21h30 - Dallas x Houston Dynamo — AppleTV
- 21h30 - Sporting Kansas City x Colorado Rapids — AppleTV
- 21h30 - St. Louis City x New England Revolution — AppleTV
- 21h45 - Austin x Los Angeles FC — AppleTV
- 23h30 - Vancouver Whitecaps x San Jose Earthquakes — AppleTV
Campeonato Escocês
- 14h45 - Rangers x Aberdeen — Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Brasileiro Feminino
- 15h - Atlético-MG (F) x Internacional (F) — TV Brasil
- 16h - Bahia (F) x Santos (F) — N Sports
- 18h - Mixto (F) x Botafogo (F) — CBF TV
- 18h - Ferroviária (F) x Grêmio (F) — CBF TV
Série A do Brasileiro
- 16h - Red Bull Bragantino x Botafogo — Sportv e Premiere
- 18h30 - Fluminense x Atlético-MG — Prime Video
- 21h - São Paulo x Palmeiras — Sportv e Premiere
Série B do Brasileiro
- 16h - Ceará x São Bernardo — Canal GOAT, RedeTV!, ESPN e Disney+
- 17h - Vila Nova x CRB — Xsports, SportyNet e Disney+
- 18h15 - Operário-PR x Atlético-GO — Disney+
- 19h15 - Botafogo-SP x Fortaleza — Xsports, SportyNet, ESPN e Disney+
- 20h30 - Cuiabá x Sport — Disney+
Campeonato Mexicano
- 22h - Monterrey x Chivas Guadalajara — SportyNet
- 00h - Pumas x América-MEX — SportyNet
