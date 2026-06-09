O desembarque da Seleção de Senegal, nesta terça-feira (9/6), nos Estados Unidos foi marcado por uma rígida revista por parte da polícia local.

A delegação chegou aos EUA para a disputa da Copa do Mundo de 2026 e foi revistada com forte rigor.

Os jogadores foram inspecionados com detectores de metal e ficaram sob constante observação da segurança do local, além de terem tido seus calçados checados. Tudo isso antes mesmo de deixarem a área de desembarque do aeroporto.

Segundo relatos e registros compartilhados nas redes sociais, a inspeção foi realizada por agentes de segurança e imigração dos Estados Unidos como parte dos protocolos de controle de entrada no país.

Apesar de autoridades norte-americanas tratarem o procedimento como uma ação de rotina, a cena chamou atenção pela forma como foi conduzida.

Outros casos nos EUA para a Copa do Mundo 2026

Além dos senegaleses, outras delegações passaram por inspeções rigorosas em seus respectivos desembarques nos Estados Unidos. A equipe do Uzbequistão passou por uma revista semelhante ao chegar à sede onde ficará hospedada.

Nos últimos dias, outras delegações ligadas ao torneio também enfrentaram dificuldades na entrada no país. O atacante iraquiano Aymen Hussein foi submetido a quase sete horas de questionamentos em um aeroporto de Chicago, enquanto um fotógrafo da delegação do Iraque acabou impedido de entrar nos Estados Unidos após uma longa inspeção.

No início da semana, o árbitro Omar Artan, da Somália, que estava credenciado para apitar a Copa do Mundo de 2026, foi barrado de entrar no país e teve que retornar.

O somali teve o visto negado ao entrar em território norte-americano, mesmo com todas as documentações exigidas em dia, além da solicitação da Fifa.