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Fortaleza recebe Campeonato Norte-Nordeste de Tiro Esportivo a partir desta terça (9); veja detalhes

O evento é realizado no Clube de Tiro Gun House/Ancuri

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 11:58)
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Legenda: A Federação do Ceará foi a campeã do Regional Norte-Nordeste de Tiro Esportivo em 2024
Foto: divulgação / FCTE

A cidade de Fortaleza recebe o 54º Campeonato Norte-Nordeste de Tiro Esportivo a partir desta terça-feira (9), no Clube de Tiro Gun House/Ancuri. O evento é promovido pela Confederação Brasileira de Tiro Esportivo (CBTE) e pela Federação Cearense de Tiro Esportivo (FCTE), com participação de atletas de 11 estados do Norte e Nordeste, além de nomes de outras regiões.

A competição segue até o próximo domingo (14) e vale pontos no ranking nacional da modalidade. Logo, a pontuação é crucial para a definição dos convocados para eventos esportivos internacionais.

Isso porque a Confederação Brasileira de Tiro Esportivo é reconhecida pelo Ministério do Esporte, sendo vinculada diretamente ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e ao Comitê Olímpico Internacional (COI). Por isso, o Campeonato Norte-Nordeste de Tiro Esporte também é referência.

Cronograma da competição

  • Terça-feira (9): abertura dos estandes para treinamento livre dos atletas e ajustes de armas. 
  • Quarta-feira (10): início das competições com provas de nível nacional e Olímpicas, além da realização do Congresso Técnico com os atletas para comunicação de normas específicas.
  • Quinta-feira (11): continuidade das competições com provas de nível nacional e Olímpicas.
  • Sexta-feira (12): evento de abertura oficial do torneio, às 8h15h, na sede do Clube Gun House/Ancuri, com o hasteamento do pavilhão nacional.
  • Sábado (13): sequência da competição, com solenidade de premiação das provas encerradas a partir das 21h, no Clube Náutico Atlético Cearense.
  • Domingo (14): realização das últimas provas, no Clube de Tiro Gun House/Ancuri.
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