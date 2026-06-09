Fortaleza recebe Campeonato Norte-Nordeste de Tiro Esportivo a partir desta terça (9); veja detalhes
O evento é realizado no Clube de Tiro Gun House/Ancuri
A cidade de Fortaleza recebe o 54º Campeonato Norte-Nordeste de Tiro Esportivo a partir desta terça-feira (9), no Clube de Tiro Gun House/Ancuri. O evento é promovido pela Confederação Brasileira de Tiro Esportivo (CBTE) e pela Federação Cearense de Tiro Esportivo (FCTE), com participação de atletas de 11 estados do Norte e Nordeste, além de nomes de outras regiões.
A competição segue até o próximo domingo (14) e vale pontos no ranking nacional da modalidade. Logo, a pontuação é crucial para a definição dos convocados para eventos esportivos internacionais.
Isso porque a Confederação Brasileira de Tiro Esportivo é reconhecida pelo Ministério do Esporte, sendo vinculada diretamente ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e ao Comitê Olímpico Internacional (COI). Por isso, o Campeonato Norte-Nordeste de Tiro Esporte também é referência.
Cronograma da competição
- Terça-feira (9): abertura dos estandes para treinamento livre dos atletas e ajustes de armas.
- Quarta-feira (10): início das competições com provas de nível nacional e Olímpicas, além da realização do Congresso Técnico com os atletas para comunicação de normas específicas.
- Quinta-feira (11): continuidade das competições com provas de nível nacional e Olímpicas.
- Sexta-feira (12): evento de abertura oficial do torneio, às 8h15h, na sede do Clube Gun House/Ancuri, com o hasteamento do pavilhão nacional.
- Sábado (13): sequência da competição, com solenidade de premiação das provas encerradas a partir das 21h, no Clube Náutico Atlético Cearense.
- Domingo (14): realização das últimas provas, no Clube de Tiro Gun House/Ancuri.