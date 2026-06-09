Fortaleza recebe Campeonato Norte-Nordeste de Tiro Esportivo a partir desta terça (9); veja detalhes

A cidade de Fortaleza recebe o 54º Campeonato Norte-Nordeste de Tiro Esportivo a partir desta terça-feira (9), no Clube de Tiro Gun House/Ancuri. O evento é promovido pela Confederação Brasileira de Tiro Esportivo (CBTE) e pela Federação Cearense de Tiro Esportivo (FCTE), com participação de atletas de 11 estados do Norte e Nordeste, além de nomes de outras regiões.

A competição segue até o próximo domingo (14) e vale pontos no ranking nacional da modalidade. Logo, a pontuação é crucial para a definição dos convocados para eventos esportivos internacionais.

Isso porque a Confederação Brasileira de Tiro Esportivo é reconhecida pelo Ministério do Esporte, sendo vinculada diretamente ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e ao Comitê Olímpico Internacional (COI). Por isso, o Campeonato Norte-Nordeste de Tiro Esporte também é referência.

Cronograma da competição