Palpitômetro da Série B do Brasileiro: Veja os 4 que sobem para os comentaristas do Jogada

A Série B do Campeonato Brasileiro começa no dia 21 de março e cresce a expectativa das torcidas de todo país, como as de Ceará e Fortaleza, pela luta pelo acesso.

A edição de 2026 promete ser uma das mais acirradas de todos os tempos, com um regulamento novo - só os dois primeiros sobem direto e as duas vagas serão definidas em playoffs entre o 3º x 6º e 4º e 5º - e camisas pesadas na disputa, como os dois cearenses, Sport, Goiás, Náutico, Criciúma, Atlético-GO e Juventude.

Além dos 8 com camisas mais pesadas e constância na Série A, outras equipes despontam como candidatas, como o Novorizontino, América/MG e Londrina, pelos ótimos estaduais que fizeram.

Assim, o Diário do Nordeste ouviu os comentaristas do Jogada para que indicassem os 4 que sobem para a Série A e jogarão a competição em 2027.

Os comentaristas do Jogada, André Almeida, Alexandre Mota, Wilton Bezerra, Brenno Rebouças e Vladimir Marques cravaram quem sobe.

A ordem é importante, indicando o campeão e o vice que sobem direto, e os 3º e 4º colocados que sobem via playoff.

PALPITÔMETRO!

Legenda: Comentaristas do Sistema Verdes Mares indicam os 4 que vão subir para a Série A Foto: Arte Jogada

Análise:

Novorizontino é praticamente unanimidade como campeão

O Novorizontino foi praticamente unanimidade entre os comentaristas para subir como campeão. Dos 5 comentaristas, apenas André Almeida não colocou o Tigre como campeão, como o tirou dos 4 que vão subir. André cravou que o Goiás, levantará a taça da Série B.

O fato é que pelo Paulistão consistente que fez, sendo vice-campeão, perdendo a decisão Palmeiras. Ao mostrar força no Estadual mais competitivo do país com rivais de Série A, o Tigre está pronto para enfrentar adversários da Série B.

Comandado por Enderson Moreira, ex-técnico de Ceará e Fortaleza, o Novorizontino tem um elenco experiente.

O Tigre tem uma defesa consistente, com os zagueiros Dantas e Patrick em ótimo nível, Mayk e Oyama apoiam muito e na frente, Rômulo (ex-Ceará) e Robson (ex-Fortaleza), são os destaques.

Fortaleza e Ceará fortes pelo acesso

Fortaleza e Ceará, foram citados por todos os comentaristas para conquistar o acesso. A diferença de análise a forma: Para Brenno Rebouças e Alexandre Mota, o Fortaleza subirá diretamente e o Ceará subirá via playoffs. Já Vladimir Marques, acredita que os dois subirão via playoffs. E Wilton Bezerra, mais radical, afirma que será um ou outro.

Com camisas pesadas, torcidas apaixonadas e elencos caros para o padrão da Série B - Leão com o maior orçamento e o Vovô com o 2º - a dupla cearense tem potencial para brigar pelo acesso e conseguir.

Os times de Carpini e Mozart oscilam, mas todos os times da Série B são assim.

Goiás e Juventude também cotados

Outros dois times citados foram Goiás e Juventude. A dupla também chega forte para o acesso. Três citaram o Goiás como time que sobe diretamente: Vladimir Marques e Wilton Bezerra e André Almeida (e como campeão).

O Goiás faz uma grande temporada treinado por Daniel Paulista e está invicto na temporada. O quinteto ofensivo Lourenço, Lucas Lima, Jean Carlos, Gegê e Anselmo Ramon é de respeito e a equipe chega forte.