Ceará x São Bernardo muda de horário por problema logístico; veja alteração

A partida entre Ceará x São Bernardo, pela estreia da Série B do Campeonato Brasileiro, teve horário alterado na véspera. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite desta sexta-feira (20) a mudança de início do jogo, passando de 16 horas para 18 horas.

O motivo foi que a delegação do São Bernardo enfrentou problemas logísticos no deslocamento para a capital cearense. A CBF, então, justificou "ajuste de tabela em decorrência de um problema logístico, que impediu a chegada do Clube visitante ao local da partida conforme planejado", em documento assinado por Julio Avellar, Diretor de Competições.

O jogo marcaria a abertura da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, porém, a partida entre Vila Nova x CRB, que se iniciará às 17 horas, será a primeira da competição.

Ceará e São Bernardo se enfrentaram na última terça-feira (17) pela Copa do Brasil, no interior paulista. Após empate em 0 a 0, o Alvinegro avançou nos pênaltis.