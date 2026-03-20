Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará x São Bernardo muda de horário por problema logístico; veja alteração

O jogo marcaria a abertura da Série B do Campeonato Brasileiro

Escrito por
André Almeida andre.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 19:58)
Jogada
Legenda: O Ceará venceu o São Bernardo nos pênaltis pela Copa do Brasil
Foto: Felipe Santos / Ceará

A partida entre Ceará x São Bernardo, pela estreia da Série B do Campeonato Brasileiro, teve horário alterado na véspera. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite desta sexta-feira (20) a mudança de início do jogo, passando de 16 horas para 18 horas.

O motivo foi que a delegação do São Bernardo enfrentou problemas logísticos no deslocamento para a capital cearense. A CBF, então, justificou "ajuste de tabela em decorrência de um problema logístico, que impediu a chegada do Clube visitante ao local da partida conforme planejado", em documento assinado por Julio Avellar, Diretor de Competições.

O jogo marcaria a abertura da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, porém, a partida entre Vila Nova x CRB, que se iniciará às 17 horas, será a primeira da competição.

Ceará e São Bernardo se enfrentaram na última terça-feira (17) pela Copa do Brasil, no interior paulista. Após empate em 0 a 0, o Alvinegro avançou nos pênaltis.

Assuntos Relacionados
Atletas de Ceará e São Bernardo disputam bola

Jogada

Ceará x São Bernardo muda de horário por problema logístico; veja alteração

O jogo marcaria a abertura da Série B do Campeonato Brasileiro

André Almeida Há 34 minutos

Jogada

Goleiro Hugo Souza é convocado para a Seleção Brasileira após lesão de Alisson

Ele com o Brasil nos amistosos contra França e Croácia na próxima Data FIFA

Vladimir Marques 20 de Março de 2026

Jogada

Fortaleza defende tabu de quase meio século contra o Botafogo-SP

As equipes fazem um confronto pela primeira rodada da segunda divisão

Liuê Góis 20 de Março de 2026

Jogada

Palpitômetro da Série B do Brasileiro: Veja os 4 que sobem para os comentaristas do Jogada

Série B Nacional começa no dia 21, com Leão e Vozão na luta pelo acesso

Redação 20 de Março de 2026
Foto de Mozart, que celebra vitória do Ceará sobre o Floresta

Jogada

Ceará deve repetir time titular para estreia na Série B; veja provável escalação

Vovô enfrenta o São Bernardo na Arena Castelão na abertura da Segundona

Daniel Farias 20 de Março de 2026

Jogada

João Fonseca x Carlos Alcaraz no Miami Open 2026: horário, onde assistir e tudo sobre o jogo

Fonseca chega embalado após vencer o húngaro Fabián Marozsán na estreia

Redação 20 de Março de 2026