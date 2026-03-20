Goleiro Hugo Souza é convocado para a Seleção Brasileira após lesão de Alisson

Ele com o Brasil nos amistosos contra França e Croácia na próxima Data FIFA

Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 17:30)
Hugo Souza foi convocado para os amistoso da Seleção Brasileira
Foto: Divulgação / CBF

O goleiro Hugo Souza foi convocado nesta sexta-feira (20) pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos  da Seleção Brasileira na próxima Data-Fifa, contra França (dia 26) e Croácia (dia 31), em Boston e Orlando, respectivamente.

O goleiro do Corinthians substituirá Alisson, do Liverpool, que se lesionou.

Hugo se junta a Bento (Al-Nassr) e Ederson (Fenerbahçe) no grupo de goleiros chamados por Carlo Ancelotti na convocação de segunda-feira.

Alisson estava em campo na mais recente partida do Liverpool, a vitória de 4 a 0 sobre o Galatasaray nas oitavas de final da Champions, na quarta. Ele foi titular e jogou os 90 minutos. A CBF não deu detalhes sobre a lesão do goleiro.

Assuntos Relacionados

Jogada

Goleiro Hugo Souza é convocado para a Seleção Brasileira após lesão de Alisson

Ele com o Brasil nos amistosos contra França e Croácia na próxima Data FIFA

Vladimir Marques Há 31 minutos

Jogada

Fortaleza defende tabu de quase meio século contra o Botafogo-SP

As equipes fazem um confronto pela primeira rodada da segunda divisão

Liuê Góis Há 1 hora

Jogada

Palpitômetro da Série B do Brasileiro: Veja os 4 que sobem para os comentaristas do Jogada

Série B Nacional começa no dia 21, com Leão e Vozão na luta pelo acesso

Redação Há 2 horas
Foto de Mozart, que celebra vitória do Ceará sobre o Floresta

Jogada

Ceará deve repetir time titular para estreia na Série B; veja provável escalação

Vovô enfrenta o São Bernardo na Arena Castelão na abertura da Segundona

Daniel Farias 20 de Março de 2026

Jogada

João Fonseca x Carlos Alcaraz no Miami Open 2026: horário, onde assistir e tudo sobre o jogo

Fonseca chega embalado após vencer o húngaro Fabián Marozsán na estreia

Redação 20 de Março de 2026

Jogada

Luxemburgo é internado na UTI com suspeita de infecção pulmonar

Aos 73 anos, Luxemburgo é um dos técnicos mais vitoriosos da história do futebol brasileiro

Redação 20 de Março de 2026