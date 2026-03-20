Goleiro Hugo Souza é convocado para a Seleção Brasileira após lesão de Alisson
Ele com o Brasil nos amistosos contra França e Croácia na próxima Data FIFA
O goleiro Hugo Souza foi convocado nesta sexta-feira (20) pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira na próxima Data-Fifa, contra França (dia 26) e Croácia (dia 31), em Boston e Orlando, respectivamente.
O goleiro do Corinthians substituirá Alisson, do Liverpool, que se lesionou.
Hugo se junta a Bento (Al-Nassr) e Ederson (Fenerbahçe) no grupo de goleiros chamados por Carlo Ancelotti na convocação de segunda-feira.
Alisson estava em campo na mais recente partida do Liverpool, a vitória de 4 a 0 sobre o Galatasaray nas oitavas de final da Champions, na quarta. Ele foi titular e jogou os 90 minutos. A CBF não deu detalhes sobre a lesão do goleiro.