Botafogo-SP x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza retorna a Série B após sete anos e estreia na competição neste sábado (21), contra o Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto-SP. Longe do torcedor, o Leão do Pici quer garantir os primeiros três pontos e manter a sequência de invencibilidade da temporada.

Em 2026, já são 14 jogos, nove vitórias e cinco empates. É a 17ª participação do Tricolor de Aço na Série B. A equipe foi rebaixada em 2025, após finalizar a Série A na 18ª posição. O objetivo é estar entre os quatro classificados para o acesso. O Fortaleza chega com a conquista de campeão cearense e a classificação para a 5ª fase da Copa do Brasil.

O Botafogo-SP está na quarta Série B seguida desde que subiu da Série C, em 2022. A equipe brigou contra o rebaixamento e no ano passado, escapou na última rodada. A meta para 2026 é garantir a manutenção por mais um ano de forma antecipada e tentar disputar outras coisas dentro da competição. O novo formato, com os playoffs, animou o ambiente da Pantera, já que o sexto lugar pode brigar pelo acesso em 2027.

No Paulistão, o grupo terminou a competição em 10º colocado e foi desclassificado para as quartas de final em casa, na última rodada.

RETROSPECTO

As equipes já se enfrentaram quatro vezes. O Fortaleza venceu duas partidas, empatou uma e perdeu em outra. No retrospecto, o Tricolor de Aço não perde para o Botafogo-SP há 48 anos.

A maior goleada do confronto entre os times foi em 2002, pelo placar de 7 a 1, com cinco gols marcados por Finazzi. A Pantera só venceu o Leão do Pici uma vez, em 1978, pelo placar de 2 a 1, no Castelão.

PALPITES

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ONDE ASSISTIR

Os canais X Sports (TV Aberta), ESPN/Disney+ e SportyNet (canais fechados) vão transmitir o duelo com imagens. A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada também trazem os detalhes da partida. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

META DE NOVO COMPORTAMENTO PELA PANTERA

O técnico Cláudio Tencati tem dúvidas para a partida. Na lateral-esquerda, Felipe Vieira, contratado como reforço para Série B, treinou entre os titulares. O fato é que Patrick Brey, que foi titular no Paulistão, sofreu lesão na penúltima rodada do estadual.

O atleta até liberado pelo departamento médico, passou a treinar com bola e está bem fisicamente. Ficará a critéro de Tencati decidir quem iniciará entre os titulares.

Outro problema é na zaga. Ericson passou por uma artroscopia no joelho e está fora da estreia na Série B. Wallace ainda não estreou. O atleta se recuperou de desgaste musculares no Paulistão, foi liberado, mas na intertemporada teve mais problemas musculares. Há também a opção de Gui Mariano, mas também é dúvida pela mesma situação de Wallace.

LEÃO COM DÚVIDAS NA COPA DO BRASIL

Thiago Carpini tem dúvidas no meio de campo e ataque. No jogo contra o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil, fora de casa, o volante Pierre e o atacante Vitinho foram substituídos no intervalo. Pierre sentiu dores na coxa e o Vitinho, que ainda não tem condições físicas de jogar os 90 minutos, sofre com o desgaste da adaptação ao futebol brasileiro e os das partidas em prazos curtos.

Caso os atletas não estejam à disposição, Carpini pode apostar em Ronald ou Rodrigo, na posição de Pierre, e o Welliton Silva como ponta direita, fazendo a estreia como titular. O treinador pode, em outra possibilidade, abrir mão de um atacante, colocando no meio-campo mais uma peça.

Sobre as ausências, segue de fora o zagueiro Tomás Cardona, que sofreu um trauma no joelho esquerdo desde o início de março. O atleta não atuou nas duas finais do Cearense e dos compromissos na Copa do Brasil.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Botafogo-SP: Victor Souza; Gabriel Inocêncio, Vilar, Carlos Eduardo e Felipe Vieira (Patrick Brey); Leandro Maciel, Morelli e Rafael Gava; Wesley Santos (Jefferson Nem), Hygor e Kelvin (Zé Hugo). Técnico: Cláudio Tencati

Fortaleza: Brenno; Maílton, Brítez, Gazal, Fuentes; Sasha, Rodrigo (Pierre), Pochettino; Weliton Silva (Vitinho), Luiz Fernando, Paulo Baya. Técnico: Thiago Carpini.

FICHA TÉCNICA | BOTAFOGO-SP X FORTALEZA

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto-SP

Data: 21/03/26 (sábado)

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistente 1: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)

Assistente 2: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

Quarto Árbitro: Gabriel Henrique Meira Bispo (SP)

VAR: Michel Patrick Costa Guimarães (MG)