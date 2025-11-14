Luxemburgo x Alemanha nas Eliminatórias da Copa: veja onde assistir, horário e escalações
Veja as informações sobre o confronto válido pela quinta rodada das Eliminatórias
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Luxemburgo e Alemanha se enfrentam nesta sexta-feira (14) nas Eliminatórias da Copa, em partida válida pela quinta rodada do Grupo A. O jogo será às 16h45, no Stade de Luxembourg, em Luxemburgo (LUX). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
Luxemburgo está na quarta e última colocação, somando zero pontos em quatro jogos. Já a Alemanha ocupa atualmente a primeira posição, com nove pontos conquistados em quatro partidas disputadas.
ONDE ASSISTIR
- Sportv
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Luxemburgo: Moris; Jans, Korac, Mahmutovic e Bohnert; Olesen, Sinani, Pereira, Barreiro e Dardari; Muratovic. Técnico: Jeff Strasser.
Alemanha: Baumann; Baku, Tah, Anton e Raum; Pavlović, Goretzka e Wirtz; Sané, Woltemade e Gnabry. Técnico: Julian Nagelsmann.
LUXEMBURGO X ALEMANHA | FICHA TÉCNICA
- Competição: quinta rodada das Eliminatórias da Copa
- Local: Stade de Luxembourg, em Luxemburgo (LUX)
- Data: 14/11/2025 (sexta-feira)
- Horário: 16h45 (de Brasília)
Assuntos Relacionados