Moldávia x Itália pelas Eliminatórias da Copa: onde assistir, horário e escalações

Moldávia e Itália se enfrentam pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 nesta quarta-feira (13), às 16h45, no estádio Estádio Zimbru, em Chisinau (MOL), pela 7ª rodada do Grupo I.

A Azurra está na 2ª colocação do Grupo I com 15 pontos, 3 a menos que a líder Noruega, rival que enfrenta na última rodada.

Assim, se quiser avançar como líder, a seleção italiana precisa de um tropeço da seleção nórdica antes do confronto direto, já que o saldo de gols da Itália é muito menor: 10 a 26. Se ficar em 2ª colocada, a Itália jogará a repescagem européia.

Também nesta quarta, a Noruega recebe a já eliminada Estônia. A Moldávia tem apenas um ponto e está em 5º no grupo, já eliminada.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do Sportv 2

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Moldávia

Kozhukhar; Reabciuk, Baboglo, Craciun, Gherasimencov e Platica; Caimacov, Rata, Bogaciuc; Postolachi e Nicolaescu. Técnico: Lilian Popescu

Itália

Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori e Dimarco; Locatelli, Frattesi e Tonali; Cambiaso, Raspadori e Retegui. Técnico: Gennaro Gattuso