Irlanda x Portugal nas Eliminatórias da Copa: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela quinta rodada das Eliminatórias

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:51)
Jogada
Legenda: Cristiano Ronaldo com a camisa de Portugal
Foto: INA FASSBENDER / AFP

Irlanda e Portugal se enfrentam nesta quinta-feira (13) nas Eliminatórias da Copa, em partida válida pela quinta rodada da disputa entre europeus. O jogo será às 16h45, no Aviva Stadium, em Dublin (IRL). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

A Irlanda está na terceira colocação, somando quatro pontos em quatro jogos. Já Portugal ocupa atualmente a primeira posição, com dez pontos conquistados em quatro partidas disputadas.

ONDE ASSISTIR

  • Sportv

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Irlanda: Kelleher; O'Brien, Collins, O'Shea, Coleman; Cullen, Moran, Taylor, Azaz; Ebosele e Ogbene Técnico: Heimir Hallgrímsson.

Portugal: Diogo Costa; Dalot, Rúben Dias, Renato Veiga, Matheus Nunes; Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e João Félix. Técnico: Roberto Martínez.

IRLANDA X PORTUGAL | FICHA TÉCNICA

  • Competição: quinta rodada das Eliminatórias da Copa
  • Local: Aviva Stadium, em Dublin (IRL)
  • Data: 13/11/2025 (quinta-feira)
  • Horário: 16h45 (de Brasília)
