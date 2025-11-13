Irlanda x Portugal nas Eliminatórias da Copa: veja onde assistir, horário e escalações
Veja as informações sobre o confronto válido pela quinta rodada das Eliminatórias
Irlanda e Portugal se enfrentam nesta quinta-feira (13) nas Eliminatórias da Copa, em partida válida pela quinta rodada da disputa entre europeus. O jogo será às 16h45, no Aviva Stadium, em Dublin (IRL). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
A Irlanda está na terceira colocação, somando quatro pontos em quatro jogos. Já Portugal ocupa atualmente a primeira posição, com dez pontos conquistados em quatro partidas disputadas.
ONDE ASSISTIR
- Sportv
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Irlanda: Kelleher; O'Brien, Collins, O'Shea, Coleman; Cullen, Moran, Taylor, Azaz; Ebosele e Ogbene Técnico: Heimir Hallgrímsson.
Portugal: Diogo Costa; Dalot, Rúben Dias, Renato Veiga, Matheus Nunes; Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e João Félix. Técnico: Roberto Martínez.
IRLANDA X PORTUGAL | FICHA TÉCNICA
- Competição: quinta rodada das Eliminatórias da Copa
- Local: Aviva Stadium, em Dublin (IRL)
- Data: 13/11/2025 (quinta-feira)
- Horário: 16h45 (de Brasília)