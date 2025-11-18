Espanha x Turquia nas Eliminatórias da Copa: veja onde assistir, horário e escalações
Veja as informações sobre o confronto pelas Eliminatórias europeias para o Mundial
Espanha e Turquia se enfrentam nesta terça-feira (18) nas Eliminatórias da Copa, em partida válida pela sexta rodada do Grupo E. O jogo será às 16h45 (horário de Brasília), no estádio La Cartuja, em Sevilha (ESP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- Sportv
- Disney+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Espanha: Unai Simón; Pedro Porro, Vivian, Laporte e Grimaldo; Zubimendi, Fabián Ruiz e Mikel Merino; Ferran Torres, Dani Olmo e Oyarzabal. Técnico: Luis de La Fuente.
Turquia: Çakir; Çelik, Demiral, Söyüncü e Kadioglu; Karazor e Salih Ozcan; Aydin, Arda Güler e Yildiz; Kutucu. Técnico: Vincenzo Montella.
ESPANHA X TURQUIA | FICHA TÉCNICA
- Competição: sexta rodada do Grupo E das Eliminatórias da Copa
- Local: estádio La Cartuja, em Sevilha (ESP)
- Data: 18/11/2025 (terça-feira)
- Horário: 16h45 (de Brasília)
