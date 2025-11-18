Diário do Nordeste
Espanha x Turquia nas Eliminatórias da Copa: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto pelas Eliminatórias europeias para o Mundial

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Dani Olmo, jogador da seleção da Espanha
Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP

Espanha e Turquia se enfrentam nesta terça-feira (18) nas Eliminatórias da Copa, em partida válida pela sexta rodada do Grupo E. O jogo será às 16h45 (horário de Brasília), no estádio La Cartuja, em Sevilha (ESP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

  • Sportv
  • Disney+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Espanha: Unai Simón; Pedro Porro, Vivian, Laporte e Grimaldo; Zubimendi, Fabián Ruiz e Mikel Merino; Ferran Torres, Dani Olmo e Oyarzabal. Técnico: Luis de La Fuente.

Turquia: Çakir; Çelik, Demiral, Söyüncü e Kadioglu; Karazor e Salih Ozcan; Aydin, Arda Güler e Yildiz; Kutucu. Técnico: Vincenzo Montella.

ESPANHA X TURQUIA | FICHA TÉCNICA

  • Competição: sexta rodada do Grupo E das Eliminatórias da Copa
  • Local: estádio La Cartuja, em Sevilha (ESP)
  • Data: 18/11/2025 (terça-feira)
  • Horário: 16h45 (de Brasília)
