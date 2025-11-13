Irlanda x Portugal pelas Eliminatórias da Copa: onde assistir, horário e escalações
Partida válida pela 5ª rodada das Eliminatórias Européias
Irlanda e Portugal se enfrentam pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 nesta quarta-feira (13), às 16h45, no estádio Estádio Obeid Aviva, em Dublin (IRL), pela 5ª rodada do Grupo F.
Os Lusos lideram o Grupo F com 10 pontos e estarão na Copa se vencer a partida desta quarta-feira. A Irlanda é a 3ª colocada com apenas 4 pontos e disputa a vaga na repescagem europeia via 2ª colocação com a Hungria, que tem 5.
PALPITES
ONDE ASSISTIR
A partida terá transmissão do Sportv
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Irlanda
Kelleher; O'Brien, Collins, O'Shea, Coleman, Cullen, Moran, Taylor, Azaz, F. Ebosele e Ogbene. Técnico: Heimir Hallgrimsson
Portugal
Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Veiga, Nunes; Bruno Fernandes, João Palhinha (Rúben Neves) Vitinha, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e João Félix. Técnico: Roberto Martínez