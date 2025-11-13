Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Irlanda x Portugal pelas Eliminatórias da Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida válida pela 5ª rodada das Eliminatórias Européias

Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: Portugal de Cristiano Ronaldo pode garantir vaga na Copa do Mundo nesta quarta-feira (13)
Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Irlanda e Portugal se enfrentam pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 nesta quarta-feira (13), às 16h45, no estádio Estádio Obeid Aviva, em Dublin (IRL), pela 5ª rodada do Grupo F.

Os Lusos lideram o Grupo F com 10 pontos e estarão na Copa se vencer a partida desta quarta-feira. A Irlanda é a 3ª colocada com apenas 4 pontos e disputa a vaga na repescagem europeia via 2ª colocação com a Hungria, que tem 5.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do Sportv

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Irlanda

Kelleher; O'Brien, Collins, O'Shea, Coleman, Cullen, Moran, Taylor, Azaz, F. Ebosele e Ogbene. Técnico: Heimir Hallgrimsson

Portugal

Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Veiga, Nunes; Bruno Fernandes, João Palhinha (Rúben Neves) Vitinha, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e João Félix. Técnico: Roberto Martínez

Jogada

