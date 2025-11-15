Geórgia x Espanha nas Eliminatórias da Copa: veja onde assistir, horário e escalações
Geórgia e Espanha se enfrentam neste sábado (15) nas Eliminatórias europeias, em partida válida pela quinta rodada do Grupo E. O jogo será às 14h (horário de Brasília), no Dinamo Stadium, em Tbilisi (GEO). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- Disney+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Geórgia: Mamardashvili; Kakabadze; Kashia; Goglichidze; Gocholeishvili; Kiteishvili; Mekvabishvili; Kochorashvili; Zivzivadze; Kvilitaia; Kvaratskhelia.
Espanha: Simón; Porro; Le Normand; Cubarsí; Cucurella; Merino; Zubimendi; Ruiz; Oyarzabal; F. Torres; Baena.
GEÓRGIA X ESPANHA | FICHA TÉCNICA
- Competição: Eliminatórias europeias
- Local: Dinamo Stadium, em Tbilisi (GEO)
- Data: 15/11/2025 (sábado)
- Horário: 14h (de Brasília)
