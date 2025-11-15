Diário do Nordeste
Geórgia x Espanha nas Eliminatórias da Copa: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela quinta rodada

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 11:13)
Jogada
Legenda: Espanha entra em campo nesta quinta
Foto: Odd Andersen / AFP

Geórgia e Espanha se enfrentam neste sábado (15) nas Eliminatórias europeias, em partida válida pela quinta rodada do Grupo E. O jogo será às 14h (horário de Brasília), no Dinamo Stadium, em Tbilisi (GEO). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

  • Disney+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Geórgia: Mamardashvili; Kakabadze; Kashia; Goglichidze; Gocholeishvili; Kiteishvili; Mekvabishvili; Kochorashvili; Zivzivadze; Kvilitaia; Kvaratskhelia.

Espanha: Simón; Porro; Le Normand; Cubarsí; Cucurella; Merino; Zubimendi; Ruiz; Oyarzabal; F. Torres; Baena.

GEÓRGIA X ESPANHA | FICHA TÉCNICA

  • Competição: Eliminatórias europeias
  • Local: Dinamo Stadium, em Tbilisi (GEO)
  • Data: 15/11/2025 (sábado)
  • Horário: 14h (de Brasília)
