Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Polônia x Holanda nas Eliminatórias da Copa: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela nona rodada das Eliminatórias

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:41)
Jogada
Legenda: A Polônia entra em campo nesta segunda-feira (10)
Foto: GEOFF CADDICK / AFP

Polônia e Holanda se enfrentam nesta sexta-feira (14) nas Eliminatórias da Copa, em partida válida pela quinta rodada do Grupo G. O jogo será às 16h45, no estádio Nacional de Varsóvia, em Varsóvia (POL). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

A Polônia está na segunda colocação, somando 13 pontos em seis jogos. Já a Holanda ocupa atualmente a primeira posição, com 16 pontos conquistados em seis partidas disputadas.

ONDE ASSISTIR

  • ESPN
  • Disney+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Polônia: Dragowski; Wisniewski, Kedziora e Kiwior; Cash, Slisz, Zielinski e Skoras; Szymanski, Lewandowski e Kaminski. Técnico: Jan Urban.

Holanda: Verbruggen; Dumfries, Timber, Van Dijk e Van de Ven; Gravenberch, De Jong e Kluivert; Malen, Memphis Depay e Gakpo. Técnico: Ronald Koeman.

POLÔNIA X HOLANDA | FICHA TÉCNICA

  • Competição: nona rodada das Eliminatórias da Copa
  • Local: estádio Nacional de Varsóvia, em Varsóvia (POL)
  • Data: 14/11/2025 (sexta-feira)
  • Horário: 16h45 (de Brasília)
Assuntos Relacionados
Imagem do atacante polonês Robert Lewandowski

Jogada

Polônia x Holanda nas Eliminatórias da Copa: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela nona rodada das Eliminatórias

Daniel Farias Há 13 minutos
Imagem do meio-campista alemão Florian Wirtz

Jogada

Luxemburgo x Alemanha nas Eliminatórias da Copa: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela quinta rodada das Eliminatórias

Daniel Farias Há 19 minutos
Foto de Stephen Curry

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (14)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 29 minutos
Alemanha

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (14)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 14 de novembro de 2025

Daniel Farias Há 33 minutos

Jogada

Ceará intensifica preparação para enfrentar o Internacional na Arena Castelão

Equipes se enfrentam na Arena Castelão

Redação 13 de Novembro de 2025
jogador de futebol

Jogada

Galeano é o jogador que mais atuou pelo Ceará em 2025; clube quer renovar contrato

Jogador de 25 anos atuou nas 33 partidas da Série A

Crisneive Silveira 13 de Novembro de 2025