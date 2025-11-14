Polônia x Holanda nas Eliminatórias da Copa: veja onde assistir, horário e escalações
Veja as informações sobre o confronto válido pela nona rodada das Eliminatórias
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:41)
Polônia e Holanda se enfrentam nesta sexta-feira (14) nas Eliminatórias da Copa, em partida válida pela quinta rodada do Grupo G. O jogo será às 16h45, no estádio Nacional de Varsóvia, em Varsóvia (POL). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
A Polônia está na segunda colocação, somando 13 pontos em seis jogos. Já a Holanda ocupa atualmente a primeira posição, com 16 pontos conquistados em seis partidas disputadas.
ONDE ASSISTIR
- ESPN
- Disney+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Polônia: Dragowski; Wisniewski, Kedziora e Kiwior; Cash, Slisz, Zielinski e Skoras; Szymanski, Lewandowski e Kaminski. Técnico: Jan Urban.
Holanda: Verbruggen; Dumfries, Timber, Van Dijk e Van de Ven; Gravenberch, De Jong e Kluivert; Malen, Memphis Depay e Gakpo. Técnico: Ronald Koeman.
POLÔNIA X HOLANDA | FICHA TÉCNICA
- Competição: nona rodada das Eliminatórias da Copa
- Local: estádio Nacional de Varsóvia, em Varsóvia (POL)
- Data: 14/11/2025 (sexta-feira)
- Horário: 16h45 (de Brasília)
