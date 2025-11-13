Sérvia x Inglaterra pelas Eliminatórias da Copa: onde assistir, horário e escalações

Inglaterra e Sérvia se enfrentam pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 nesta quarta-feira (13), às 16h45, no estádio Wembley, em Londres (ING), pela 7ª rodada do Grupo K.

Os Three Lions já estão classificados para a Copa do Mundo de 2026, como primeira seleção européia, com 18 pontos e 100% de aproveitamento no Grupo K.

Já os sérvios, estão na 3ª colocação com 10 pontos, um atrás da Albânia, que estaria com a vaga na repescagem europeia.

A partida terá transmissão do Sportv

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inglaterra:

Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Stones e Burn; Elliot Anderson e Declan Rice; Saka, Bellingham e Rashford; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel

Sérvia:

Petrovic; Mimovic, Milenkovic, Pavlovic e Terzic; Gudelj, Lukic; Zivkovic, Samardzic e Kostic; Vlahovic. Técnico: Dragan Stojkovic