França x Ucrânia pelas Eliminatórias da Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida válida pela 5ª rodada das Eliminatórias Européias

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: A França pode garantir vaga na Copa do Mundo nesta quarta-feira (13)
Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

França e Ucrânia se enfrentam pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 nesta quarta-feira (13), às 15h45, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris (FRA), pela 5ª rodada do Grupo D.

Os Bleus lideram o Grupo com 10 pontos e estarão na Copa se vencer a partida desta quarta-feira. A Ucrânia está em 2º com 7 pontos, na vaga da repescagem européia. A Islândia é a 3ª com 4.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do Disney+.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

França: 

Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano e Théo Hernandez; Camavinga e Zaïre-Emery; Griezmann, Mbappé, Barcola e Ekitike.

Ucrânia:

Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matviyenko e Mykolenko (Zinchenko); Stepanenko, Sudakov, Yarmolenko, Tsyhankov e Malinovskyi; Dovbyk.

