Brasileirão 2025 terá mesmo limite de estrangeiros e pausa em datas Fifa; veja novidades

O Conselho Técnico do Brasileirão 2025 definiu que a quantidade máxima de estrangeiros que podem ser relacionados para uma partida permanecerá sendo de nove jogadores. Esta foi uma das definições tomadas no evento, realizado nesta quarta-feira (12).

O que também permanece da temporada 2024 é a paralisação em Datas Fifa, com os jogos não ocorrendo durante partidas das seleções nacionais, e com clubes com jogadores convocados tendo pelo menos 48h de descanso após a Data FIFA.

Legenda: Taça do Brasileirão Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Entre as principais novidades estão a criação de um comitê consultivo de arbitragem, em que especialistas internacionais, como Nicola Rizzoli e Nestor Pitana, avaliarão decisões da arbitragem em partidas da Série A do Brasileirão 2025.

Além disso, será adotado o sistema de bolas múltiplas, com 16 bolas sendo espalhadas ao redor do gramado durante as partidas para agilizar a reposição e aumentar o tempo de bola rolando, um dos pontos mais desejados pelas equipes.

O Conselho Técnico também oficializou a pausa durante a disputa do Mundial de Clubes, com a Série A do Brasileirão sendo interrompida entre os dias 15 de junho e 13 de julho para assim evitar conflitos com o novo torneio da Fifa.

A Série A do Brasileirão 2025 terá a participação de 20 times e começará no dia 29 de março. A última rodada está marcada para ser disputada no dia 21 de dezembro, data que foi reafirmada durante o Conselho Técnico desta quarta.