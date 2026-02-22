Diário do Nordeste
TV Verdes Mares transmite ao vivo Ceará x Floresta pelo Campeonato Cearense de 2026

A partida definirá o último finalista do Campeonato Cearense

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: Ceará e Floresta jogam com transmissão da TV Verdes Mares neste domingo (22)
Foto: THIAGO GADELHA / SVM

A TV Verdes Mares transmite ao vivo a partida entre Ceará x Floresta pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense de 2026. O duelo ocorre no domingo (25), às 18h, no estádio Presidente Vargas (PV).

A expectativa é de abertura da transmissão na Rede Globo às 17h45. A narração será de Brenno Rebouças, com os comentários de André Almeira e as reportagens do confronto com Lucas Catrib.

O Vozão venceu o jogo de ida por 3x0, e pode até perder por dois gols de diferença que estará na decisão contra o Fortaleza, que avançou no sábado ao eliminar o Ferroviário.

Atletas de Ceará e Floresta disputam bola pela semifinal do campeonato cearense

Jogada

Ceará x Floresta: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Com a vantagem construída no primeiro jogo, o Vovô pode perder por até dois gols de diferença que avança para a final do estadual

Samuel Conrado Há 56 minutos

Jogada

