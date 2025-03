Ceará tem segundo maior aproveitamento entre times da Série A; Fortaleza é o sétimo

O Ceará é o segundo time com maior aproveitamento na temporada 2025 entre as equipes que vão disputar a Série A do Brasileirão 2025. De acordo com um levantamento da plataforma SofaScore, o Vovô tem 86,1% de aproveitamento até o momento em 2025.

À frente do Vovô está apenas o Internacional, que atualmente soma 87,9% de aproveitamento. Por outro lado, o Ceará está com aproveitamento superior a equipes como Flamengo, Corinthians e Palmeiras.

Já o Fortaleza, outro representante cearense na elite do Campeonato Brasileiro, está na sétima colocação do ranking, com 69,4% de aproveitamento na atual temporada. Entre o Ceará e o Fortaleza estão Vitória, Atlético-MG, Flamengo e Corinthians.

Maiores aproveitamentos de times da Série A em 2025