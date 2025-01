Ceará acerta venda de zagueiro David Ricardo ao Botafogo por R$ 11 milhões

O Ceará acertou a venda do zagueiro David Ricardo ao Botafogo. Após semanas de negociação, o clube cearense fechou a negociação por US$ 1,8 milhão (cerca de R$ 11 milhões) por 80% dos direitos econômicos, mantendo então 20% do percentual para uma venda futura.

O Diário do Nordeste apurou que, inicialmente, o interesse do clube era receber US$ 2 milhões (aproximadamente R$ 12 milhões), mas a chance de receita futura foi um dos pontos que favoreceram a negociação. Deste modo, o defensor de 22 anos assina em definitivo com o Botafogo.

Vale ressaltar que o Fluminense-PI, que também participou da revelação do atleta, não é detentor de nenhum direito econômico, mas de 10% do mecanismo de Mais-Valia, que é o lucro de uma operação após uma venda. Com o repasse do atleta ao Vovô em 2022 e acordo posterior para venda do passe do atleta, o time garantiu R$ 1 milhão.

Inicialmente, o time carioca enviou uma proposta de US$ 1,2 milhão (cerca de R$ 7,4 milhões), além da inclusão do lateral-esquerdo Hugo. Com o avanço para contratação do lateral-esquerdo Matheus Bahia junto ao Bahia, o time alvinegro entende deseja um novo modelo de negócio com mais dinheiro e sem a inclusão de atletas. No início de 2024, David já foi alvo do Botafogo, que enviou uma proposta de R$ 5,5 milhões ao Ceará, mas não houve um desfecho positivo.

Além da equipe, o mercado internacional também monitorava o zagueiro, principalmente com sondagens da Itália. O contrato no Vovô era até o fim de 2026.

David Ricardo no Ceará

Destaque no Sub-20, o jovem recebeu chance no profissional em 2022 e se consolidou na equipe. Na atual temporada, somou 46 partidas, com três gols e duas assistências.

A grande experiência, apesar da juventude, e a versatilidade para a posição, com possibilidade de atuar na lateral-esquerda, são motivos que o deixam cobiçado no mercado.

A chegada em Porangabuçu foi sacramentada em 2022, quando o Ceará comprou 50% dos direitos econômicos do atleta por R$ 400 mil junto ao Fluminense-PI, após encerrar período de empréstimo. Já em 2024, o clube cearense fez novo investimento e ampliou o percentual, somando agora 90%.