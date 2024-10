'Ensaios da Anitta' é confirmado em Fortaleza em 2025; veja data

A maratona de carnaval "Ensaios da Anitta" volta a Fortaleza em 2025. A cantora anunciou show na Capital cearense para o dia 12 de janeiro, junto a outras 11 apresentações ao redor do País, com o tema "Marona de Jogação".

Os locais dos Ensaios ainda não foram anunciados, mas a venda de ingressos começa na próxima quarta-feira (9) no site Carnaval da Anitta.

Na publicação de anúncio, a cantora informou que esta será a maior temporada do projeto até o momento: "O Carnaval 2025 vai ter clima de maratona".

“Carnaval é minha época preferida do ano. E também é um momento de grande atenção nacional e internacional. É por isso que sempre aproveito a ocasião para falar de coisas que são importantes para mim. Meu carnaval já homenageou mulheres incríveis da história, causas ambientais, tecnologia… Agora é a vez dos esportes. Tô feliz e animada pra cair na estrada novamente”, celebra Anitta.

Veja as datas dos Ensaios da Anitta 2025

11/1 - São Luís

12/1 - Fortaleza

18/1 - Salvador

19/1 - Brasília

25/1 - Recife

26/1 - Ribeirão Preto

1º/2 - Belo Horizonte

2/2 - Campinas

8/2 - Rio de Janeiro

15/2 - Curitiba

16/2 - Florianópolis

22/2 - São Paulo

Em 2024, Anitta trouxe os Ensaios pela primeira vez ao Ceará. O show aconteceu no dia 14 de janeiro no Marina Park Hotel e contou com a participação de artistas como Matuê.

A Companhia de Brega Funk da Capital cearense Cia 085 também se apresentou nos Ensaios da Anitta, após coreografia do grupo viralizar e chamar atenção da cantora