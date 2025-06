Atriz de 'Vale Tudo', Teca Pereira foi adotada aos dois anos; conheça a história

A atriz Teca Pereira, de 72 anos, que interpreta a personagem Nise, no remake de “Vale Tudo”, tem sido muito elogiado por sua atuação no folhetim. A artista, premiada no teatro e no cinema, foi adotada aos dois anos. Teca foi entregue pela mãe biológica, uma empregada doméstica, a uma senhora rica para evitar que fosse para o orfanato onde já vivia a irmã mais velha.

A atriz relembrou a história da adoção em entrevista ao programa Persona, da TV Cultura. A mãe de criação de Teca, Clarisse, era vizinha da casa onde a mãe biológica dela trabalhava e neta de holandeses. “Eu tinha 1 ano e iria para a mesma instituição onde estava minha irmã, que tinha 2 anos e meio. Mas eu só podia ir com 2 anos. Minha mãe então pensou: ‘Bom, se ela vai para a instituição, por que não ficar com a Dona Clarisse?’. E assim fiquei”, contou no programa.

“Minha vida não teria sido o que foi se não fosse Dona Clarisse. Ela foi uma mãe devota, me botou na dança, me deu base. Foi um ganho para mim. Me sinto profundamente grata”, disse ainda Teca, reforçando que a mãe faleceu nos anos 1990.

Teca também relatou que a mãe biológica e a irmã a visitavam duas vezes por ano, e que a relação era cordial. “Porque, na verdade, quem gera o amor é quem está ali com você, quem te cria. Era uma relação meio fria, tanto que fui fazer terapia depois para consertar isso”.

A atriz ainda disse que só soube que o pai estava vivo quando tinha 18 anos. "Com 23, fui lá. E foi uma experiência terrível. Eu não sentia nada, era um estranho. Ele foi altamente desagradável, grosso, bruto. Pensei: ainda bem que não fui criada por ele".