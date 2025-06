Carolina Dieckmmann muda grafia do nome e explica o motivo

A atriz Carolina Dieckmann mudou a grafia do nome. Agora, ela atende por Carolina Dieckmmann. O motivo, conforme a artista, no ar em “Vale Tudo” como Leila, é a numerologia.

Apesar de ter justificado a mudança à Quem, ela não quis dar mais detalhes sobre sua decisão.

Carolina já usa a nova grafia há um mês. Todo o material sobre a novela e peças institucionais também já foram alterados, assim como o Instagram da atriz.

Recentemente, Carolina também passou por uma nova mudança no cabelo, em prol da nova fase de Leila, que irá casar com Marco Aurélio (Alexandre Nero). “O visual atual dá uma ideia de uma mulher mais cuidada, que gasta mais tempo e dinheiro com isso. A Leila é uma mulher que continua tendo o gosto e as escolhas dela, mas com mais recursos”, disse, ao Gshow.

“Isso traz mais opções a ela, que passa a usar roupas com tecidos mais nobres, como renda e seda. Com o cabelo, a ideia é a mesma. Ela hoje tem mais dinheiro e mais tempo para poder se cuidar e ter essa aparência impecável”.