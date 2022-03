Numerologia do Nome: Entenda

Saber sobre o futuro é algo que divide opiniões: alguns têm grande curiosidade enquanto outros não querem nem sequer uma pista. Existem muitas formas de descobrir o que o destino reserva (ou pelo menos tendências disso). Alguns dos mais utilizados são: astrologia, tarot, baralho cigano, runas, borra de café, quiromancia e até numerologia.

Aqui, vamos falar sobre a numerologia do nome — método utilizado para te ajudar a encontrar o caminho certo e entender em que fase da sua vida você se encontra. O Astrocentro explica:

O que é Numerologia

A numerologia é um braço do esoterismo que estuda números e operações matemáticas. Tudo isso buscando encontrar relações ocultas e divinatórias entre os resultados dessas operações. Ou seja, desses números.

Podemos utilizar numerologia em diversas áreas da nossa vida, as principais são: nome, destino, ano e até amor.

Calculando sua Numerologia do Nome

A numerologia do nome serve para você encontrar alguns pontos importantes sobre você mesma e sua vida em terra. Você deve escrever seu nome completo, porém, calma. Tudo na numerologia tem sua forma correta de ser feita, até porque cada número possui sua vibração única.

Escreva seu nome em um papel e abaixo de cada letra, coloque o número que a representa. Você não deve somar tudo de uma vez porque os resultados devem ser encontrados separadamente. Some primeiro as vogais e depois as consoantes.

O número encontrado na soma das vogais fala sobre a motivação da sua alma. Já o resultado das consoantes fala sobre seus sonhos. Por fim, os dois resultados somados juntos falam sobre sua expressão.

Veja a tabela dos números:

Foto: Astrocentro

Resultados

Número 1 – Liderança

Número 2 – Diplomacia

Número 3 – Expressão

Número 4 – Perfeição

Número 5 – Versatilidade

Número 6 – Responsabilidade

Número 7 – Análise

Número 8 – Tenacidade

Número 9 – Fraternidade

Número 11 (Mestre) – Inspiração

Número 22 (Mestre) – Construção

O Astrocentro

O Astrocentro proporciona consultas esotéricas com os melhores especialistas para te ajudar em sua jornada de autoconhecimento. Quer saber mais sobre Numerologia? Confira nosso curso de Numerologia ou entre no blog do Astrocentro.